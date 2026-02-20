Βουλή: Παρέμβαση Μαρκογιαννάκη για την ενίσχυση της Πυροσβεστικής στα Χανιά

Την ανάγκη περαιτέρω αριθμητικής ενίσχυσης με μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα Χανιά ώστε να μπορούν επιχειρησιακά να διατεθούν στην κάλυψη αστικών συμβάντων ζήτησε απευθυνόμενος στη Βουλή στον αρμόδιο Υπουργό ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης.

Ο κ. Μαρκογιαναννάκης τόνισε αυτή την ανάγκη κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αναδιοργανώνονται σημαντικά η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική υπηρεσία, όπως υποστήριξε ο Χανιώτης βουλευτής.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκογιαννάκης έκανε λόγο για τη σημασία της αναδιοργάνωσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ώστε να συντελέσει στην παραγωγή στελεχών με σύγχρονη και συνεχώς ανανεούμενη κατάρτιση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο αισθητές. Στην ίδια θετική κατεύθυνση, σύμφωνα με τον κ. Μαρκογιαννάκη, είναι και το Σύστημα Διοίκησης Συμβάντων, το ενιαίο μοντέλο διοίκησης που διασφαλίζει τον έλεγχο και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στοιχείο απαραίτητο λόγω της πολυδιάσπασης των υπηρεσιών στο παρελθόν.