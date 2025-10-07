Βουλή: Οι τοποθετήσεις των εισηγητών και αγορητών των κομμάτων για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Εκ διαμέτρου αντίθετες οι τοποθετήσεις του εισηγητή της ΝΔ με αυτές του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και των ειδικών αγορητών της Αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Απασχόλησης για την «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», κατά την συζήτησή του επί της Αρχής στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο εισηγητής της ΝΔ Σταύρος Παπασωτηρίου κάλεσε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου υποστηρίζοντας ότι «έρχεται πιο κοντά η υλοποίηση του κοινού στόχου που είναι μια πιο Δίκαιη Αγορά Εργασίας, με περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες αμοιβές για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία». Επισήμανε ότι ο χρόνος διαβούλευσης ήταν μεγάλος, καθώς ξεκίνησε από τον Ιούλιο και όλοι οι φορείς και ενδιαφερόμενοι είχαν την δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους, αλλά τα κόμματα της Αντιπολίτευσης αντί να προσέλθουν με θετικές προτάσεις έμειναν σε αφορισμούς και ατάκες… επενδύοντας σε αποτυχημένες προσπάθειες δημιουργίας κοινωνικών αυτοματισμών με τις διαρκείς αναφορές σε δήθεν «θεσμοθέτηση του 13ωρου για όλους τους εργαζόμενους»! Μια ακόμα προσπάθεια της αντιπολίτευσης , όπως είπε ο εισηγητής της ΝΔ «που και αυτή θα στεφθεί πάλι με αποτυχία Όπως έχουν αποτύχει ανάλογες παραπλανητικές επιχειρήσεις και σε προηγούμενα εργασιακά νομοσχέδια της τελευταίας 6ετίας».

Ο κ. Παπασωτηρίου υπογράμμισε ότι «η ευθύνη για την κατάθεση εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών πολιτικών αποτελεί για μια ακόμα φορά «αποκλειστικό προνόμιο» της κυβέρνησης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, ως οφείλει, εισάγει με το παρόν νομοσχέδιο ένα συνεκτικό πλαίσιο βελτιώσεων στην αγορά εργασίας προς όφελος όλων: των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των άνεργων συμπολιτών μας. Γιατί αυτοί είναι που έχουν να ωφεληθούν περισσότερο από μια πιο λειτουργική και πιο ανοιχτή αγορά εργασίας». Αναλύοντας τους άξονες και τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ο βουλευτή της ΝΔ επέκρινε την Αντιπολίτευση ότι «δεν έχει να καταθέσει εποικοδομητικές προτάσεις. Γιατί δεν μπορεί να προσφέρει τεκμηριωμένες εναλλακτικές πολιτικές, αλλά μόνο προπαγάνδα. Γι΄αυτό και πήρε λοιπόν και έκανε σημαία της το άρθρο 7 και την δήθεν «επιβολή του 13ωρου σε όλους τους εργαζομένους» επανερχόμενη σε ένα παλιότερο αποτυχημένο σύνθημα. Με την ίδια παραπληροφόρηση που έχει ξαναχρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν και πάλι αποτυχημένα» και υποστήριξε πως «η αλήθεια είναι ότι ούτε τότε, ούτε τώρα υπάρχει οποιαδήποτε υποχρεωτικότητα ή καθολική εφαρμογή του μέτρου. Προφανώς πρόκειται για δυνατότητα που δίνεται στους εργαζόμενους να εργαστούν κατ’ εξαίρεση και μόνο ορισμένες μέρες το χρόνο, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, έως 13 ώρες την ημέρα, στον ίδιο εργοδότη – έναντι δύο εργοδοτών που ισχύει σήμερα – με τις ίδιες προϋποθέσεις ανάπαυσης και προσαύξηση 40% στην αμοιβή τους. Και προφανώς με την προστασία της θέσης τους, καθώς το άρθρο 16 του νομοσχεδίου ορίζει ρητά ότι είναι άκυρη η απόλυση εργαζομένου που αρνείται την παροχή υπερωριακής απασχόλησης» Αυτό είπε «είναι το μέτρο που η Αντιπολίτευση το παρουσιάζει σαν «νέα κάτεργα» και «επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα»!

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης από την πλευρά του δήλωσε την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός του 13ωρου». Αποτελεί είπε «τραγική ειρωνεία να εισάγετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το νομοσχέδιο, σήμερα, την Παγκόσμια Ημέρα Αξιοπρεπούς Εργασίας». Με το νέο αυτό νομοσχέδιο ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ «συμπληρώνεται ακόμη ένα κομμάτι από το παζλ της σταδιακής απορρύθμισης της εργασίας που επιτελεί η κυβέρνηση της ΝΔ εδώ και έξι χρόνια» Χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου ως προς τον τίτλο του «παραπλανητικό», καθώς αυτό «που επιχειρείται είναι το δίκαιο με το σταγονόμετρο και η εργασία στα όρια της εξουθένωσης» , Αυτό που επέρχεται είπε ο κ. Χρηστίδης δεν είναι «δίκαιη εργασία», αλλά ευκαιριακή, φθηνή και εξαντλητική εργασία. Καταλόγισε ότι με την πολιτική της Κυβέρνηση έχει καταργηθεί « ο βάσιμος λόγος απόλυσης, ενισχύοντας την αυθαιρεσία των εργοδοτών. Αντικαταστάθηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις με ατομικές συμφωνίες, γυρνώντας την εργατική νομοθεσία δεκαετίες πίσω. Συρρικνώθηκε το δικαίωμα στην απεργία, ποινικοποιώντας ακόμα και την περιφρούρησή της. Νομοθετήσατε τα 13ωρα ημερησίως, με δύο εργοδότες, παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή οδηγία για το 11ωρο ανάπαυσης. Δεν εφαρμόζεται το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2022/2041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομοθετήθηκαν οι κατά παραγγελία συμβάσεις εργασίας (on demand) συμβάσεις που αποτελούν στην Ε.Ε. το άκρον άωτον της εργασιακής επισφάλειας και των καταχρηστικών πρακτικών εις βάρος των εργαζομένων. Η ευελιξία χωρίς όρια, εργασία χωρίς ασφάλεια, χωρίς αξιοπρέπεια». Με το παρόν σχέδιο νόμου είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ φέρνετε: Τις 13 ώρες εργασίας ημερησίως, πλέον και με έναν εργοδότη.

Ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, χωρίς αίτημα του εργαζόμενου! Εισάγετε υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία, αλλοιώνοντας εντελώς τον χαρακτήρα της. Νομοθετείτε τη σύμβαση της διήμερης απασχόλησης μέσω εφαρμογής, ένα σύγχρονο «μπλοκάκι» στην πιο απροκάλυπτη μορφή.

Και τέλος, καθιερώνετε την ευέλικτη προσέλευση, ένα εργαλείο που στην πράξη καταργεί το 11ωρο ανάπαυσης, αφήνει περιθώριο για απλήρωτες υπερωρίες και διαλύει την προσωπική ζωή των εργαζομένων». Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Χρηστίδης «δεν βλέπουμε την εργασία ως «κόστος», αλλά ως θεμέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανάπτυξης […] Το ΠΑΣΟΚ λέει “ναι” στην εργασία με δικαιώματα, με αξιοπρεπείς αποδοχές και ουσιαστικές συλλογικές εγγυήσεις. Λέμε “όχι” σε κάθε τι που βαθαίνει την ανισότητα, διευρύνει την εκμετάλλευση και απορρυθμίζει την κοινωνία όπως κάνει αυτό το νομοσχέδιο και σας ζητάμε να το πάρετε πίσω».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος ζήτησε την απόσυρση τώρα του νομοσχεδίου και το χαρακτήρισε ψευδεπίγραφο. Δήλωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία θα παλέψει για την ακύρωση αυτού του νομοσχεδίου, μέσα και έξω από την Βουλή. Στο πλευρό των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ίδιας της κοινωνίας που ως κύριο αίτημα έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς και μια ευκαιρία να ζήσουν με αξιοπρέπεια σε ένα Κράτος με κοινωνική δικαιοσύνη και παροχές αντίστοιχες των κόπων τους». Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος, όπως είπε, «συντασσόμενος με τις διεκδικήσεις των συνδικάτων και της κοινωνίας, έχει ήδη στείλει επιστολή στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ώστε να ενώσουν τις πρωτοβουλίες τους, ώστε να μείνει αυτό το νομοθέτημα, μόνο σε επίπεδο σχεδίου. Να μην φτάσει μέχρι την ψήφιση» και πρόσθεσε «έως εδώ με την εμμονή σας να προωθείτε νομοθετικές διατάξεις, που η μια μετά την άλλη καταλύουν δικαιώματα χρόνων, κάνουν τους εργαζόμενους- είλωτες στα γούστα του κάθε ασύδοτου εργοδότη και αποδυναμώνουν τον κρατικό έλεγχο μπροστά στις παρανομίες της αγοράς. Είστε η Κυβέρνηση που διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις και κάθε μέρα βάζει και άλλη μια ταφόπλακα στον κόσμο της εργασίας. Ούτε η Τρόικα Εξωτερικού, ούτε η Τρόικα Εσωτερικού είχαν καταφέρει να αποδομήσουν το σύνολο του Εργατικού Δικαίου. Είστε η Κυβέρνηση των Νόμων Βρούτση, Χατζηδάκη και Γεωργιάδη» Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε την κυβέρνηση ότι «όλα τα βαφτίζετε με περηφάνια θετικές μεταρρυθμίσεις, και κλείνετε το μάτι στους μεγαλο- εργοδότες, όταν ο κόσμος της εργασίας εξαθλιώνεται και η κοινωνία βρίσκεται σε οικονομικό, πολιτικό αδιέξοδο και αδιέξοδο επιβίωσης». Το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί είπε ο κ. Γαβρήλος είναι «μια ακόμη ολομέτωπη επίθεση στις εργασιακές σχέσεις» και « η Κυβέρνηση της ΝΔ στέκεται απέναντι από τα συμφέροντα των εργαζομένων και ονειρεύεται μια Ελλάδα με φτηνά εργατικά χέρια, όπου τα παραγόμενα πλούτη από τον ιδρώτα των εργαζομένων θα γίνονται κέρδη στο βωμό της αισχροκέρδειας, της ασυδοσίας και της εκμετάλλευσης» και κατέληξε πως «δεν έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ μόνο μια αντιδιαμετρικά αντίθετη ιδεολογική προσέγγιση. Έχουμε ένα βαθύ χάσμα: εμείς είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας, που μαζί σας ζει χειρότερες μέρες από αυτές των Μνημονίων και δεν ακούει την κραυγή αγωνίας των νέων που θέλουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και ένα δίκαιο περιβάλλον εργασίας»

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, σε υψηλούς τόνους αντιπαράθεσης με την υπουργό Εργασίας και Απασχόλησης ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου χαρακτηρίζοντάς το «τερατούργημα που είναι για τα σκουπίδια». Πρόκειτα είπε «για ένα αντεργατικό έκτρωμα που φέρνει την 13ωρη σκλαβιά και την απογείωση της «ευελιξίας». Την απάντηση είπε στο νομοσχέδιο την έχουν δώσει ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι με τις κινητοποιήσεις τους, θα σας την ξαναδώσουν στις 15 του Οκτώβρη». Υποστήριξε πως «κάθε άρθρο αυτού του νομοσχεδίου είναι και ένα χτύπημα για την απογείωση της “ευελιξίας” και το ξεζούμισμα των εργαζομένων» και είναι «ένα νομοσχέδιο που το έγραψαν τα λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων και όχι καμία υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Και στην διαβούλευση μόνο οι εργοδότες είπαν ότι είναι θετικό». Ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε ότι το νομοσχέδιο εφαρμόζει την Οδηγία της ΕΕ του 2023 που ψήφισαν όλοι οι άλλοι στην Ευρωβουλή, εκτός του ΚΚΕ. Η Οδηγία αυτή είπε ο κ. Κατσώτης έρχεται για την προετοιμασία της οικονομίας σε μια πολεμική οικονομία που εκτός του πακτωλού των δισ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων και τους εξοπλισμούς, θέλουν η δουλειά να είναι ήλιο με ήλιο, για να αυξάνεται η παραγωγή και τα κέρδη». Αντέκρουσε ότι θεσπίζεται η «προαιρετική» εφαρμογή του 13ωρου, λέγοντας πως η Κυβέρνηση λέει ψέματα ότι ο εργαζόμενος προστατεύεται από την απόλυση, αφού έχει καταργήσει την αιτιολόγηση της απόλυσης. Επισήμανε ακόμη πως η αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας είναι σταθερή επιδίωξη των εργοδοτών, γιατί για αυτούς ο χρόνος είναι χρήμα, ενώ για τον εργαζόμενο είναι χαμένη ζωή. Το νομοσχέδιο, υπογράμμισε ο βουλευτής του ΚΚΕ « χτυπά στην καρδιά τον σταθερό ημερήσιο χρόνο, το οκτάωρο, τη μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης» και «αλλάζει ριζικά τον σχεδιασμό όλης της οικογένειας, καθώς αυτή οργανώνεται με βάση τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς. Ο κ. Κατσώτης κάλεσε «όλους τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τον αγώνα, να συμμετάσχουν καθολικά στην απεργία, να φωνάξουν ακόμα πιο δυνατά ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι για τα σκουπίδια». Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ κατά την διάρκεια της τοποθέτησή του είχε έντονη ανταλλαγή επιχειρημάτων για επιμέρους θέματα με την υπουργό Εργασίας και Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου ότι «το νομοσχέδιο αυτό δεν φέρνει καμία μεταρρύθμιση στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση, αλλά αντίθετα οδηγεί στην εργασιακή απαξίωση και την απαξίωση του μόχθου τους συνταξιούχου, των νέων και της εγκατάλειψης της προστασίας των οικογενειών». Η κυβέρνηση αντίθετα είπε «στηρίζει και προτιμά να δίνει προνόμια σε ημετέρους και τους τραπεζικούς κύκλους». Η πολιτική σας ανέφερε η βουλευτής είναι «ο ορισμός του πελατειακού Κράτους. Το νομοσχέδιο είπε φέρνει την υποχρεωτική 13ωρη εργασία διαλύοντας εργαζόμενους και οικογένειες». Είναι άλλο είπε «ένας εργαζόμενος να παρέχει εργασία σε δύο εργοδότες – που είναι θεωρητικά- μια επιλογή του και άλλο να υποχρεώνεται σε έναν εργοδότη». Χαρακτήρισε εξοργιστικό να λέγεται ότι «το 13ωρο το ζητούν οι εργαζόμενοι» και πρόσθεσε ότι με την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης που έχει γίνει παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να απολύσει τον κάθε εργαζόμενο, χωρίς αιτιολόγηση άρα και για την μην συναίνεσή του σε 13ωρη εργασία. Ο εισαγόμενος όρος της «καλής πίστης» που εισάγεται είπε είναι αόριστος. Ανοίγει ο δρόμος , παράλληλα είπε η κυρία Αθανασίου ανοίγει και ο δρόμος για την υπερωριακή εργασία και στην μερική απασχόληση, άρα ευνοείται αυτού του είδους της μερικής εργασίας. Προβλέπονται προσλήψεις μίας ή δύο ημερών και οι συμβάσεις μηδενικών ωρών που έχει νομοθετήσει η Κυβέρνηση. Με άμεσες διαδικασίες επιτρέπονται οι απολύσεις και χωρίς αποζημιώσεις. Επέρχονται αρνητικές διατάξεις και για τις άδειες των εργαζομένων. Κάνει τις υπερωρίες φθηνότερες με μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών Αυτά ανέφερε η ειδική αγορήτρια είναι εντελώς απαράδεκτες και απορριπτέες υποστηρίζοντας ότι «οικοδομείται στις ανάγκες των επιχειρήσεων σε βάρος των εργαζομένων, των οικογενειών και των νέων ανθρώπων, διευρύνοντας τις ανισότητες». Η Ελληνική Λύση είπε «δεν έχει άλλη λύση από το να καταψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό».

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου αντιτάχθηκε στο σχέδιο νόμου υποστηρίζοντας ότι η Κυβέρνηση εδώ και έξι χρόνια «ακολουθεί μια πάρα πολύ σαφή στρατηγική αφαίρεσης δικαιωμάτων, δικλείδων προστασίας που υπήρχαν για την εργασία, μια στρατηγική που καθιστά την εργασία πιο φθηνή, με λιγότερα δικαιώματα και με μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των ωραρίων» με στόχο «την μεγαλύτερη κερδοφορία, κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων στην λογική ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα διαχυθεί σε όλους κάτι που δεν επιβεβαιώνεται ποτέ». Με την τακτική αυτή όμως είπε η βουλευτής «συγκεντρώνεται, θα έλεγα, «χυδαίος πλουτισμός σε πολύ λίγα χέρια και ο πλούτος αυτός δεν διανέμεται στη μεγάλη πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας». Απόδειξη ανέφερε η κυρία Αχτσιόγλου ότι «μέσα σε έξι χρόνια δηλαδή, τα κέρδη 100 εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Ελλάδας έχουν υπερπενταπλασιαστεί», ενώ «ο μέσος πραγματικός μισθός στην Ελλάδα έχει μειωθεί». Το παρόν σχέδιο νόμου ανέφερε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς εντάσσεται στην στρατηγική των πολιτικών όλων των προηγούμενων αντεργατικών νομοσχεδίων της Κυβέρνησης της ΝΔ και αυτή την φορά «με προπαγανδιστικούς και προκλητικούς τίτλους περί δίκαιης εργασίας» Για την νόμιμη διάρκεια απασχόλησης 13 ώρες την ημέρα σε ένα εργοδότη, παρατήρησε ότι «ένας εργαζόμενος θα ξεκινάει 8 το πρωί δουλειά, θα τελειώνει 9 το βράδυ. Αν προσθέσουμε και το χρόνο που χρειάζεται για την μετακίνηση οι εργαζόμενοι θα φεύγουν στις 7 το πρωί από το σπίτι τους και θα επιστρέφουν στις 10 – 11 το βράδυ και αυτό θα ισχύει αδιακρίτως για όλους τους κλάδους, ακόμη δηλαδή και για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Οι συνέπειες θα είναι η διάλυση της προσωπικής, οικογενειακής ζωής, κανένας προγραμματισμός, περισσότερα εργατικά ατυχήματα» Η κυβέρνηση, υποστήριξε η βουλευτής «θέσπισε αρχικά το κακό μέτρο της 13ωρης εργασίας σε δύο εργοδότες και τώρα με προκλητικό θεσπίζει τη 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη κάνοντας τα πράγματα ακόμα χειρότερα». Υποστήριξε ότι με τον τρόπο που θεσπίζεται η διάταξη γίνεται υποχρεωτική και όχι προαιρετική η συμμετοχή του εργαζομένου στο 13ωρο και η οποιαδήποτε άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την “καλή πίστη” στην πραγματικότητα έχουμε έναν εξαναγκασμό». Η κυρία Αχτσίογλου χαρακτήρισε «βαθιά κυνικό» το επιχείρημα ότι το 13ωρο το ζητούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ανέφερε ότι εάν μια επιχείρηση λάβει από το Υπουργείο Εργασίας άδεια, μπορεί να ξεπεράσει ότι το 13ωρο δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 37,5 ημέρες το χρόνο. Σχετικά με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική συμφωνία, από εβδομαδιαία μέχρι ετήσια βάση, στη την πράξη ο εργαζόμενος καλείται να δουλέψει 10ώρα κάποιες ημέρες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, για υπερωριακή εργασία, με αντάλλαγμα μειωμένο ωράριο ή ρεπό κάποιες άλλες μέρες. Για την εκ περιτροπής εργασία η κυρία Αχτσιόγλου είπε ότι μέχρι σήμερα η υπερωρία απαγορευόταν Για τις Fast truck προσλήψεις, απολύσεις, υποστήριξε ότι ουσιαστικά έχουμε το καθεστώς μηδενικών ωρών, το οποίο επεκτείνεται. Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι αυτό το νομοσχέδιο φέρνει μια μεγάλη οπισθοδρόμηση για τους εργαζόμενους και τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Είναι πλήγμα, στο Σώμα της Ελληνικής Κοινωνίας από τα πολλά που έχουν επιβληθεί τα τελευταία έξι χρόνια» και «είναι ντροπή για τους Εργαζόμενους, για το Κράτος Δικαίου».

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Τάσος Οικονομόπουλος κράτησε επιφυλάξεις επί του νομοσχεδίου τονίζοντας ότι ο Νόμος οφείλει να είναι το «καταφύγιο του αδυνάτου» και όχι το «όπλο του ισχυρού εις βάρος των αδυνάτων» και λέγοντας ότι «επί του συνόλου του νομοσχεδίου η κρίση είναι αμφίρροπη, καθώς αφήνοντας ανοιχτά θέματα που δεν αποσαφηνίζονται με επάρκεια, υπάρχουν ρυθμίσεις που δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση»

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας είπε ότι το νομοσχέδιοα αυτό δεν «είναι παρά η συνέχεια μιας διαρκούς κυβερνητικής επίθεσης στα δικαιώματα της μισθωτής εργασίας. Είναι το τρίτο επεισόδιο στο ίδιο έργο. Ο νόμος Χατζηδάκη 4808/21, που έβαλε το πρώτο χτύπημα στην υπερωρία. Ο νόμος Γεωργιάδη 5053/23, που πάγωσε τις τριετίες και τώρα με αυτό το νομοσχέδιο ολοκληρώνεται το σχέδιο της φθηνής πολύωρης και εξαντλητικής εργασίας». Πίσω από τις λέξεις «στήριξη», «προστασία», «απλοποίηση» είπε ο βουλευτής «κρύβεται η πιο συστηματική αποδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων των τελευταίων ετών». Το νομοσχέδιο, υποστήριξε ότι «με το μανδύα της ευελιξίας επιτρέπει ημερήσια εργασία μέχρι και 13 ώρες, χωρίς σαφή μηχανισμό ελέγχου, χωρίς συλλογική διαπραγμάτευση, χωρίς εγγύηση για επαρκή ανάπαυση. Αυτό δεν είναι εκσυγχρονισμός, είναι επιστροφή σε προβιομηχανικές λογικές». Το νομοσχέδιο, επίσης πρόσθεσε «αφήνει παράθυρα για την παράκαμψη των συλλογικών συμβάσεων μέσω υπουργικών αποφάσεων ή ατομικών συμφωνιών. Αυτό αποτελεί θεσμική οπισθοδρόμηση. Αποδυναμώνεται ο κοινωνικός διάλογος. Επεκτείνεται επεκτείνει η λεγόμενη «διευθέτηση του χρόνου εργασίας» από έξι μήνες σε έναν χρόνο. Νομιμοποιείται η η 13ωρη ώρα εργασίας, με τον μανδύα της ευελιξίας, χωρίς μηχανισμούς ελέγχου, χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις, χωρίς εγγυήσεις για επαρκή ανάπαυση. Η υπερωρία που πληρωνόταν με προσαύξηση 120%, τώρα θα αμείβεται λιγότερο, με 40%. Θεσπίζονται συμβάσεις εργασίας μέχρι 2 ημερών. Η ετήσια άδεια που κάποτε ήταν δικαίωμα ιερής ανάπαυσης, τώρα μπορεί να τεμαχίζεται κατά βούληση του εργοδότη. Απαλλάσσονται οι εργοδότες από ασφαλιστικές εισφορές, όχι μόνο για υπερωρίες και νυχτερινά, αλλά για προσαυξήσεις από συλλογικές συμβάσεις και οικειοθελείς παροχές».