Βουλή: Ο Αλ. Μαρκογιαννάκης για τις συλλογικές συμβάσεις

Ως το πιο επιτυχημένο παράδειγμα λειτουργίας του διαλόγου μεταξύ Κοινωνικών Εταίρων και κυβέρνησης ξεχώρισε ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης τη συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κατά την ομιλία του στη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο του βουλευτή, ο κ. Μαρκογιαννάκης στην αρχή της ομιλίας του θύμισε τον ισοπεδωτικό λόγο της αντιπολίτευσης η οποία υποστήριζε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμούσε τη στήριξη του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων, υπογραμμίζοντας: «Σήμερα έχουμε μπροστά μας την καλύτερη απάντηση στον μηδενισμό κα τον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης. Και τούτο διότι το προτεινόμενο νομοθέτημα που έχουμε ενώπιον μας είναι ο καρπός μια εξαιρετικά επιτυχημένης διαδικασίας όπου οι κοινωνικοί εταίροι είχαν εξέχοντα ρόλο. Και τελικά είναι οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών εκείνοι οι οποίοι διαψεύδουν τον ισοπεδωτισμό της αντιπολίτευσης όλα αυτά τα χρόνια για τις συλλογικές συμβάσεις».

Σχετικά με τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, ο Χανιώτης βουλευτής στάθηκε σε τρία σημεία τα οποία χαρακτήρισε κομβικά. Το πρώτο ήταν η μείωση του ποσοστού κάλυψης του πλήθους των εργαζομένων από το 50% στο 40%, τονίζοντας ότι αυτό διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία. Το δεύτερο στοιχείο που ανέδειξε στην ομιλία του ήταν οι πολύ θετικές αλλαγές στη μετενέργεια για τους εργαζομένους, καθώς όλοι οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης θα συνεχίζουν πλέον να ισχύουν και μετά τη λήξη της μέχρι τη σύναψη της νέας και όχι απλώς μέσα στο διάστημα της τρίμηνης παράτασης όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Το τελευταίο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μαρκογιαννάκης ήταν οι αλλαγές στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας οι οποίες επίσης εξορθολογίζουν και επιταχύνουν τη διαδικασία.

Κλείνοντας ο βουλευτής Χανίων, απευθυνόμενος στους βουλευτές της αντιπολίτευσης τόνισε: «Θα ήθελα να δω αυτό το πνεύμα συνεννόησης που παρήγαγε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της 26ης Νοεμβρίου και σε αυτή την αίθουσα. Θα ήταν μια ένδειξη ότι ο μηδενισμός δεν είναι ο κανόνας στην πολιτική ζωή του τόπου. Τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κυρίες και κύριοι συνάδελφοι».