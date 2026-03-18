Βουλή: Νέο επεισόδιο μεταξύ Ζ. Κωνσταντοπούλου – Αδ. Γεωργιάδη

Eνα ακόμη θερμό επεισόδιο σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνιστές τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το οποίο οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας αντιλήφθηκε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τηλέφωνο την ώρα που εκείνος έτρωγε.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, διαμαρτυρόμενος προς το προεδρείο και ζητώντας επίμονα την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε γρήγορα, με τον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη να αναγκάζεται να διακόψει τη διαδικασία για λίγα λεπτά ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Την ίδια στιγμή, η κ. Κωνσταντοπούλου ακούστηκε να σχολιάζει απευθυνόμενη προς τον υπουργό: «Κοίτα, κοίτα τραμπουκισμοί».

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο Γιώργος Γεωργαντάς ενημέρωσε το σώμα πως επικοινώνησε με τον κ. Κακλαμάνη, ο οποίος έδωσε οδηγία να διαβιβαστούν άμεσα τα πρακτικά της συνεδρίασης στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα περαιτέρω.

Οπως είπε στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί, εμένα προσωπικά. Εξ όσων γνωρίζω, αυτό απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο κ. Πρόεδρος ότι επιτρέπεται όλοι μας να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλο, ή θα μας πει ο κ. Πρόεδρος ότι αυτό απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η Κωνσταντοπούλου, γιατί το κάνει συστηματικά. Η περίπτωση να κάνετε αυτή τη φορά βουλευτές 2 ταχυτήτων και να έχει η Κωνσταντοπούλου περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους, αποκλείεται. Ή επιτρέπεται να βιντεοσκοπούμε όλοι, ή δεν επιτρέπεται κανένας.»

Ο έντονος διάλογος στην αίθουσα

Αδωνις Γωργιάδης: Ενα λεπτό κύριε πρόεδρε, συγγνώμη, συγγνώμη. Τι γράφει στο βίντεο;

Με συγχωρείτε δεν το δέχομαι αυτό.

Με συγχωρείτε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε ή όχι;

Αδωνις Γωργιάδης: Σταματάμε. Απαγορεύεται.

Να διαγραφεί το βίντεο.

Να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής εδώ.

Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο.

Παρακαλώ πολύ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.

Άδωνις Γεωργιάδης: Σας παρακαλώ πολύ. Να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ανάρτηση Γεωργιάδη στο X

Σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας σημειώνει: «Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της @τα ZoeKonstant κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα. Ζήτησα και διεκόπη η συνεδρίαση και καταδικάστηκε από το Προεδρείο η συμπεριφορά της. Μπορείτε να δείτε το τί ακριβώς έγινε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πάντως η κατάσταση στην Βουλή με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης υπομονής.»