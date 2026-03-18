Βουλή: Νέο επεισόδιο μεταξύ Ζ. Κωνσταντοπούλου – Αδ. Γεωργιάδη

Γιάννης Λυβιάκης
Eνα ακόμη θερμό επεισόδιο σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνιστές τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το οποίο οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας αντιλήφθηκε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τηλέφωνο την ώρα που εκείνος έτρωγε.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, διαμαρτυρόμενος προς το προεδρείο και ζητώντας επίμονα την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε γρήγορα, με τον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη να αναγκάζεται να διακόψει τη διαδικασία για λίγα λεπτά ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Την ίδια στιγμή, η κ. Κωνσταντοπούλου ακούστηκε να σχολιάζει απευθυνόμενη προς τον υπουργό: «Κοίτα, κοίτα τραμπουκισμοί».

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο Γιώργος Γεωργαντάς ενημέρωσε το σώμα πως επικοινώνησε με τον κ. Κακλαμάνη, ο οποίος έδωσε οδηγία να διαβιβαστούν άμεσα τα πρακτικά της συνεδρίασης στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα περαιτέρω.

Οπως είπε στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί, εμένα προσωπικά. Εξ όσων γνωρίζω, αυτό απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο κ. Πρόεδρος ότι επιτρέπεται όλοι μας να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλο, ή θα μας πει ο κ. Πρόεδρος ότι αυτό απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η Κωνσταντοπούλου, γιατί το κάνει συστηματικά. Η περίπτωση να κάνετε αυτή τη φορά βουλευτές 2 ταχυτήτων και να έχει η Κωνσταντοπούλου περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους, αποκλείεται. Ή επιτρέπεται να βιντεοσκοπούμε όλοι, ή δεν επιτρέπεται κανένας.»

Ο έντονος διάλογος στην αίθουσα

Αδωνις Γωργιάδης: Ενα λεπτό κύριε πρόεδρε, συγγνώμη, συγγνώμη. Τι γράφει στο βίντεο;
Με συγχωρείτε δεν το δέχομαι αυτό.
Με συγχωρείτε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε ή όχι;

Αδωνις Γωργιάδης: Σταματάμε. Απαγορεύεται.
Να διαγραφεί το βίντεο.
Να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής εδώ.
Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο.
Παρακαλώ πολύ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.

Άδωνις Γεωργιάδης: Σας παρακαλώ πολύ. Να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ανάρτηση Γεωργιάδη στο X
Σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας σημειώνει: «Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της @τα ZoeKonstant κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα. Ζήτησα και διεκόπη η συνεδρίαση και καταδικάστηκε από το Προεδρείο η συμπεριφορά της. Μπορείτε να δείτε το τί ακριβώς έγινε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πάντως η κατάσταση στην Βουλή με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης υπομονής.»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

