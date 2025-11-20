menu
20.4 C
Chania
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΟικονομία
Πολιτική

Βουλή: Κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2026

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Κατατέθηκε, στην Ολομέλεια, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2026.

Μαζί με τον προϋπολογισμό του 2026 και την εισηγητική του έκθεση κατατέθηκε η έκθεση των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Φορολογίας, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, η ετήσια έκθεση ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και οι δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν.4270/2014, όπως αυτό ισχύει. Η κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 συνοδεύεται και από ειδική έκδοση του προϋπολογισμού επιδόσεων οικονομικού έτους 2026. Επιπλέον κατατέθηκε ο απολογισμός και ο γενικός ισολογισμός του κράτους οικονομικού έτους 2024, συνοδευόμενοι από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Θα διαπιστώσετε, πιστεύω, όλοι ότι είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ενημέρωσε το Σώμα ότι πέρα από το καθιερωμένο usb, ο προϋπολογισμός υποβάλλεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή QR code στο cloud και ότι από του χρόνου το usb καταργείται.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αφού παρέλαβε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά τον προϋπολογισμό του 2026, ανακοίνωσε ότι η συζήτησή του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα γίνει σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις, στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2025. Στην Ολομέλεια η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 θα αρχίσει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum