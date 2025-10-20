Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη χρήση του χώρου του “‘Αγνωστου Στρατιώτη”. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση και οργάνωση της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο εισάγεται αύριο στην ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Με την υπόψη τροπολογία εισάγονται απαγορεύσεις ως προς τη χρήση του χώρου μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από την Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα (κατάληψη της επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις εν λόγω απαγορεύσεις.

Επίσης, ανατίθενται αρμοδιότητες στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του μνημείου και στην Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση της τάξης.