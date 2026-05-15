Βουλή: Ενταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη

Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε την Πέμπτη στη Βουλή μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Άδωνι Γεωργιάδη, για την υπόθεση των Τεμπών.

Οπως μετέδωσαν αθηναικά ΜΜΕ, αφορμή ήταν και το γεγονός ότι στις 9.30 το πρωί της Παρασκευής στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας θα συζητηθεί το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από μηνύσεις οι οποίες έχουν γίνει εις βάρος της.

Το γεγονός αυτό ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για παρακρατικούς μηχανισμούς, ενώ χαρακτήρισε και παρακρατικό τον Άδωνι Γεωργιάδη με τον υπουργό Υγείας να κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για υποκρισία καινα αναφέρει ότι μία από τις μηνύσεις που έχουν κατατεθεί στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου προέρχεται από την κουνιάδα βουλευτού του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, την κυρία Τζώρτζια Κεφαλά.