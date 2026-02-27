Βουλή: Ενός λεπτού σιγή από Ολομέλεια στη μνήμη των 57 θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Β’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, που προήδρευσε της επετειακής συνεδρίασης, μίλησε για «νύχτα που σημάδεψε ανεξίτηλα ολόκληρη τη χώρα».

«Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τότε που πενήντα επτά άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέα παιδιά, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, από τότε που ο χρόνος σταμάτησε για τις οικογένειές τους, για τους φίλους τους, για μια ολόκληρη κοινωνία».

«Η μνήμη εκείνης της τραγωδίας παραμένει ζωντανή και ο πόνος αμείωτος. Ως Εθνική Αντιπροσωπεία στεκόμαστε με σεβασμό και ταπεινότητα απέναντι στις πενήντα επτά ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα. Με τον ίδιο σεβασμό και ταπεινότητα στεκόμαστε, όμως, και απέναντι στους οικείους τους, που συνεχίζουν να βιώνουν την απουσία ως μια καθημερινή δοκιμασία», τόνισε ο κ. Γεωργαντάς και συμπλήρωσε:

«Η σημερινή αναφορά δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης. Είναι και ημέρα ευθύνης, θεσμικής, πολιτικής και ανθρώπινης με στόχο να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να επαναληφθούν τα λάθη, οι παραλείψεις και οι παθογένειες που συνέβαλαν σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

«Σήμερα δεν μιλάμε ως εκπρόσωποι κομμάτων. Μιλάμε ως εκπρόσωποι ενός λαού που πληγώθηκε βαθιά. Σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό και αναγνωρίζουμε ότι καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά, τους γονείς, τα αδέλφια, τους συντρόφους τους. Το μόνο ελάχιστο χρέος μας είναι η μνήμη, η αλήθεια και η δικαιοσύνη», κατέληξε ο κ. Γεωργαντάς.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος επεσήμανε ότι «τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα και το τραύμα παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη συλλογική μας μνήμη».

«Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή ή ένα ανθρώπινο λάθος αλλά το αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής μιας κυβέρνησης που περιφρόνησε και περιφρονεί τα δημόσια αγαθά. Η κοινωνία δεν ζητά εκδίκηση, αλλά δικαιοσύνη και αλήθεια», τόνισε ο κ. Φάμελος.

«Αν σήμερα, τρία χρόνια μετά, συζητάμε ακόμα για το έγκλημα στα Τέμπη, αυτό οφείλεται πάνω απ’ όλα στο ότι σύσσωμος ο λαός, η νεολαία δεν το άφησαν να ξεχαστεί και με την πάλη τους εξέθεσαν και σε μεγάλο βαθμό ακύρωσαν τις απόπειρες συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών και των υπευθύνων», επεσήμανε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Τα νέα «Τέμπη» καραδοκούν παντού, είναι γύρω μας και στις σιδηροδρομικές και στις αεροπορικές μεταφορές αλλά και στους χώρους δουλειάς ,όπου τα μέτρα ασφαλείας πάνε περίπατο», συμπλήρωσε ο κ. Κουτσούμπας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, ανέφερε ότι «τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν η στιγμή που το κράτος πρόδωσε την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΕΛΛΥ, Στυλιανός Φωτόπουλος σημείωσε ότι τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών θα μας θυμίζουν πάντα τις ευθύνες που έχουμε όλοι για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δεν είχε υπολογίσει την οργή και την αγανάκτηση αυτού του λαού», προσθέτοντας ότι «ας μη διανοηθεί να κάνει αύριο καμιά προβοκάτσια, γιατί αυτό θα πεισμώσει ακόμη περισσότερο το λαό».

«Σήμερα δεν είναι επετειακή ημέρα μνήμης, αλλά ημέρα πένθους», σημείωσε η βουλευτής της «ΝΙΚΗΣ» Ασπασία Κουρουπάκη, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, υποστήριξε ότι «το έγκλημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν η διαφθορά δεν είχε κάνει τον σιδηρόδρομο τόσο ανασφαλή».

Εκ μέρους της κυβέρνησης, μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ακούστηκαν βαριές κατηγορίες που είναι όμως ανυπόστατες».

«Η συγγνώμη είναι αυτονόητη και διαρκής και, για να έχει αξία, η πολιτεία οφείλει να διορθώνει τις ανεπάρκειες και να βελτιώνεται», επισήμανε η κ. Μιχαηλίδου.