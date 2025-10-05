Βουλή: Αρχίζει τη Δευτέρα η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου της Βουλής των Ελλήνων

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, αρχίζουν αύριο Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, οι εργασίες της Γ’ Συνόδου της Κ’ Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Εισερχόμαστε δηλαδή, στο τρίτο έτος της εικοστής κοινοβουλευτικής περιόδου, που άρχισε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Στις 11:00 πμ, θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Στις 11:30 το μεσημέρι θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την Εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα (6 και 8) του Κανονισμού της Βουλής.

Αύριο αναμένεται επίσης, η κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού 2026. Το προσχέδιο αυτό θα τεθεί προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών.

Οι σημαντικότερες «στιγμές» της ερχόμενης εβδομάδας περιλαμβάνουν:

-Τρίτη, την εισαγωγή προς επεξεργασία, στην αρμόδια επιτροπή, του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους»,

-Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, τη συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την εξέταση πρώην επικεφαλής του οργανισμού (την Τρίτη οι κκ Γρ. Βάρρας και Γ. Αθανασάκη, την Τετάρτη οι κκ Π. Τζαβέλλας και Ζ. Βαλμάς, και την Πέμπτη οι κκ Ιω. Καϊμακάμης και Αθ. Ρέππα)

-Τετάρτη, τη συζήτηση, στην ολομέλεια, του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τη «Σύσταση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης»

-Πέμπτη, τη συζήτηση, στην ολομέλεια, της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Δημοσίου και των Ίδρυμα “Ωνάσης” και “Αριόνα Ελλάς”