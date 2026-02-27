Βουλή: Αντιπαραθέσεις στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή πολιτική

Αντιπαραθέσεις την Παρασκευή στη Βουλή, στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Οπως μετέδωσε το ertnews, στο επίκεντρο είναι το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας.

Τη συζήτηση ξεκίνησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναπτύσσοντας την ερώτησή του που αφορά στην ενεργειακή ακρίβεια. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε καθαρές απαντήσεις για τα εθνικά και αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών.

Μίλησε για ιστορική απόφαση που δικαιώνει όχι μόνο τον ίδιο «αλλά και όσους τόλμησαν να σταθούν ακλόνητα απέναντι σε επικίνδυνες και σκοτεινές πρακτικές. Συνιστά ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την εποπτεία σας», όπως είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης είναι θλιβερές. Αντί να απολογηθείτε επιτίθεστε με θράσος λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις της και τις εφαρμόζω». «Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη όσο την εμπιστεύεστε εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα», είπε ακόμα.

Σκληρή απάντηση έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Ανδρουλάκη από το βήμα της Βουλής, απορρίπτοντας την κριτική ότι η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια «τροφοδοτεί την ακρίβεια» και «θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι 21% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. «Δεν δέχομαι να διαστρεβλώνονται πραγματικά δεδομένα ούτε να αγνοείται ο τρόπος που λειτουργεί η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας», τόνισε.

«Σήμερα δεν είμαστε όμηροι των πράσινων εργατοπατέρων που κατέβαζαν τον διακόπτη όποτε ήθελαν» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει η ΔΕΗ η χρεοκοπημένη επιχείρηση που παρέλαβε η ΝΔ το 2019.

«Λάθος τερέν και επιχειρήματα επιλέξατε, εάν η πρόθεσή σας είναι να εκμεταλλευτείτε πολιτικά το θέμα της ενέργειας» υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Οι τιμές στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλότερες απ’ ό,τι ήταν πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και κατά μέσο όρο η χονδρική τιμή ρεύματος έχει διπλασιαστεί, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «το 2019 ήμασταν μακράν η πιο ακριβή χώρα στη χονδρική τιμή στην Ευρώπη». «Αυτή την περίοδο πήγε από τα 60 ευρώ στα 400 και η κυβέρνηση αντέδρασε. Δεν επέτρεψε να φτάσουν στα νοικοκυριά οι δυσθεόρατες αυξήσεις, επιβάλαμε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και επιδοτήσαμε με αυτά τις τιμές του ρέυματος ώστε να μην φτάσουν στον καταναλωτή. Τον Ιανουάριο η μέση τιμή ήταν 109 στην Ελλάδα η μεγαβατώρα και στην Πολωνία 143», τόνισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι «είναι διαφορετική η εικόνα από αυτή που υπήρχε στο παρελθόν. Το μείγμα ενεργειακής πολιτικής που επιλέξαμε στηρίζεται σε δυο πυλώνες».

Σε δύο πυλώνες η ενεργειακή πολιτική

Ο πρώτος αφορά στη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, και ο δεύτερος στην επιλογή του φυσικού αερίου.

«Όχι ρωσικό αέριο, αλλά υγροποιημένο πιθανόν αμερικανικής προέλευσης, εφόσον οι τιμές είναι συμφέρουσες όπου θα καλύπτουμε τις υπόλοιπες ενεργειακές μας ανάγκες» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε πως «περιμένουμε από τη ΔΕΗ να δούμε χαμηλότερες τιμές στην αγορά το επόμενο διάστημα» και πως μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης «θα βάλουμε λιγνίτη στο μείγμα». Για πρώτη φορά -τόνισε- το ενεργειακό ισοζύγιο είναι θετικό, αυτό σημαίνει ενεργειακή ασφάλεια, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας πως «το 2019 ήμασταν οι πιο ακριβοί στη χονδρική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρόταξε τις επενδύσεις στην ενέργεια για να απολαμβάνουν τα νοικοκυριά χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Όπως είπε, «έχουμε κάνει άλματα, αφού το 2019 οι επενδύσεις ήταν 400 εκατ. ευρώ και το 2024 έφτασαν το 1,5 δισ ευρώ», ενώ «η διασύνδεση των νησιών μας αποτελεί για μας προτεραιότητα και θα γίνουν επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση

«Ο λιγνίτης είναι το πιο ακριβό καύσιμο σήμερα»

Απαντώντας στην κριτική για την απολιγνιτοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο λιγνίτης πλέον αποτελεί ασύμφορη επιλογή, καθώς είναι «το πιο ακριβό καύσιμο που θα μπορούσε να καταναλώσει η χώρα για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη παραμένουν πολύ υψηλότερες σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός που έχει επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και τα νοικοκυριά.

Αύξηση κόστους – Παρέμβαση της κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το κόστος για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχει αυξηθεί κατά περίπου 50%, ενώ η χονδρική τιμή του ρεύματος εκτοξεύθηκε από τα 60 ευρώ στα 400 ευρώ ανά MWh την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

«Η κυβέρνηση παρενέβη αποφασιστικά ώστε αυτές οι τιμές να μην περάσουν στον καταναλωτή», είπε, υπενθυμίζοντας τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

Το κόστος για τα νοικοκυριά στην Ευρώπη είναι 50% ακριβότερο. Η Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είχε φθηνότερο ρεύμα κατά 21,5% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Eurostat δείχνει για την Ελλάδα μειωμένα τιμολόγια κατά 21% σε σχέση με την Ευρώπη, ανέφερε ο πρωθυπουργός και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τόνισε «αυτό που εισηγείστε κ. Ανδρουλάκη είναι η χώρα να πληρώνει πιο ακριβό ρεύμα από αυτό που πληρώνει σήμερα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιλέγει λάθος χρόνο για να ανοίξει μέτωπο στην ενεργειακή πολιτική. «Αν επιδιώκετε αντιπολιτευτικό πυροτέχνημα, κύριε Ανδρουλάκη, επιλέξατε λάθος χρόνο και συγκυρία», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει στον τομέα της ενέργειας είναι «ιστορικές», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν αρκείται πλέον στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά αποτελεί βασικό συντελεστή της εξίσωσης που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο».

Συνεχίζοντας ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Επιμένετε να θεωρείτε ελληνική μια κρίση που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αντιλαμβάνομαι την υπερβολή ως έναν βαθμό του αντιπολιτευτικού οίστρου. Αλλά δεν δέχομαι να διαστρεβλώνετε πραγματικά δεδομένα και να αποσιωπάτε ότι το κόστος των ρύπων έχει καταστήσει παντελώς ασύμφορο τον λιγνίτη. Ο λιγνίτης είναι σήμερα το πιο ακριβό καύσιμο που θα μπορούσε να καταναλώσει η χώρα για να παράγει ενέργεια» και πρόσθεσε:

«Ψέμα ότι η Ελλάδα έχει από τα πιο ακριβά ρεύματα στην Ευρώπη. Τα τιμολόγια των νοικοκυριών το 2025 ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για να ενημερωθείτε και να είστε πιο ακριβείς. Η Ελλάδα καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες της και εξάγει ρεύμα σε χώρες ενώ την παρουσιάζετε ότι κινδυνεύει η ενεργειακή ασφάλεια. Αν επιδιώκετε αντιπολιτευτικό πυροτέχνημα κύριε Ανδρουλάκη επιλέξατε λάθος χρόνο και συγκυρία. Ιστορικές οι αλλαγές στον τομέα της ενέργειας με την Ελλάδα να μην αρκείται μόνο σε ρόλο παρατηρητή αλλά να είναι βασικός συντελεστής της εξίσωσης που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο».

«Σήμερα έχουμε 13 εταιρείες. Θέλουμε διαφάνεια για να μπει τάξη στο χάος που επικρατούσε πριν. Όλο και περισσότεροι επιλέγουν σταθερά τιμολόγια 12-24 μηνών. Σημαντικός και ο ρόλος των πορτοκαλί τιμολογίων που συνδέονται με τους έξυπνους μετρητές».

Για τη ΔΕΗ είπε ότι «το κράτος δεν μπορεί να ζητήσει από μια εταιρεία να επιδοτήσει τις τιμές. Δεν φαντάζομαι ότι θέλετε να μετατρέψουμε τη ΔΕΗ στη χρεοκοπημένη εταιρεία που παραλάβαμε. Η ΔΕΗ επενδύει σήμερα σε νέες τεχνολογίες και δίκτυα λιανικής».

Για τον ΑΔΜΗΕ είπε ότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί, αναφέροντας ότι αν υπάρξει ανάγκη αύξησης κεφαλαίου, θα καλυφθεί από το Δημόσιο.

«Να μετακομίσετε στο ΚΚΕ» κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης όταν ο κ. Ανδρουλάκης παρεμβαίνοντας είπε ότι οι επενδύσεις γίνονται «με το αίμα του λαού».

Κλείνοντας την πρωτολογία του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η σημερινή πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα της συστηματικής επιλογής της κυβέρνησης να επενδύσει στις υποδομές του φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά στον κάθετο διάδρομο και η Ελλάδα σήμερα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, ενώ συνδέει την ενεργειακή πολιτική με την εξωτερική της πολιτική, θωρακίζοντας τη χώρα όχι μόνο πολιτικά αλλά και ενεργειακά, τόνισε ο πρωθυπουργός.