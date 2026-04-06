Βουκολιές: Σημείο αναφοράς η έκθεση για τον Μίκη Θεοδωράκη

Σημείο αναφοράς για την τοπική πολιτιστική ζωή αποτέλεσε η έκθεση Σύγχρονης Τέχνης: «Μίκης Θεοδωράκης (1925–2021): Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Επαναστάτης…» που ολοκληρώθηκε το Σάββατο στο Πολύκεντρο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά.

Στην εκδήλωση για το κλείσιμο της έκθεσης που διοργάνωσαν ο Δήμος Πλατανιά, η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων «Ελαιουργείον» και την Αίθουσα Τέχνης Match More.

Στην έκθεση, που διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του σπουδαίου δημιουργού, συμμετείχαν 40 καλλιτέχνες, με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, βιντεοτέχνης, εγκαταστάσεων και μικτής τεχνικής, προσφέροντας μια σύγχρονη καλλιτεχνική ανάγνωση της κληρονομιάς του.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της πολιτιστικής μνήμης και της διατήρησης της παρακαταθήκης του Μίκη Θεοδωράκη για τις επόμενες γενιές, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι τέτοιες πρωτοβουλίες «κρατούν ζωντανό το έργο και τις αξίες ενός κορυφαίου Έλληνα δημιουργού και εμπνέουν τη νέα γενιά».

Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Διευθυντής της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από τους επιμελητές της έκθεσης που ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και του έργου του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης, Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων “Ελαιουργείον” παρουσίασε μια σύντομη αλλά περιεκτική βιογραφία του δημιουργού, ενώ ο Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος, Ιστορικός Τέχνης και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας ανέλυσε την έννοια της «ιδανικής πολιτείας» μέσα από το έργο και τη σκέψη του Θεοδωράκη.

Η προβολή του έργου βιντεοτέχνης «Πάμε! – Let’s Go!» του Robert Barcia, βασισμένου στην κινηματογραφική ταινία «Ζορμπάς», με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, αποτέλεσε ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο της βραδιάς, προσφέροντας μια σύγχρονη εικαστική προσέγγιση στο έργο του συνθέτη.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη μελοποιημένη ποίηση, με αναφορές στο έργο «Άρνηση» του Γιώργου Σεφέρη, ενώ παρουσιάστηκαν σχετικά αποσπάσματα και οπτικοακουστικό υλικό. Συγκινητική ήταν η συμμετοχή των μαθητών της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βουκολιών, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας μουσικής Ειρήνης Λυρώνη και της εκπαιδευτικού Μαρίας Στρατινάκη, ερμήνευσαν μελοποιημένα ποιήματα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στην έκθεση, από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και τους επιμελητές.