Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρoνου θύματος

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε στην συμπλοκή του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου, γιατί, όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, σε κτήμα ιδιοκτησίας του βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο, σε σπηλαίωση, δηλαδή σε ένα τμήμα βράχου, καραμπίνα με φυσίγγια.

Οι αρχές θα εξετάσουν το όπλο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην συμπλοκή. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένα κυνηγετικό όπλο χρησιμοποιήθηκε, ωστόσο τα ίχνη από βολή τέτοιου όπλου υπήρχαν μόνο πάνω στο αυτοκίνητο του θύματος.

Ο γαμπρός του θύματος και θα μεταφερθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.