Βορίζια: Συνελήφθη και ο δεύτερος άντρας

Συνελήφθη και ο δεύτερος άντρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του 39χρονου για το μακελειό στα Βορίζια και οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για ξάδερφο του 43χρονου και η αστυνομία τον αναζητούσε, καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έφτασε στα χέρια των Αρχών, το οποίο δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί.

Υπενθυμίζεται πως ο 43χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλέιου ο 43χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες Τετάρτη (5/11), καθώς, σε βοσκότοπο που του ανήκει στον Ψηλορείτη, βρέθηκαν κρυμμένα όπλα τα οποία εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή. Ο άνδρας πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Bίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φέρεται να τον δείχνει την ώρα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα. Το βίντεο έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών.

Τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέρφια

Προθεσμία να απολογηθούν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες αδερφοί που φέρονται να εμπλέκονται (μαζί με δύο ακόμη συγγενείς τους) στη δολοφονία του 39χρονου το περασμένο Σάββατο.

Σε βάρος των τριών αδερφών 19, 27 και 29 ετών, οι οποίοι παραδόθηκαν την Τρίτη, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού.

Και οι τρεις ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ένας εκ των τριών είναι και ο ιδιοκτήτης της οικίας, όπου τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός μερικές ώρες πριν το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας.

Παράλληλα σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απολογίες στην ανακρίτρια Ηρακλείου από τους δύο εμπλεκόμενους στην υπόθεση, που νοσηλεύονται τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας, στην οποία εξερράγη η βόμβα και για τον 30χρονο ξάδερφό τους. Και στους δύο έχουν ασκηθεί διώξεις, για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Δημογλίδου στο ΕΡΤnews: Οι αστυνομικοί αναζητούν παράνομο οπλισμό ακόμα και σε νεκροταφεία

Για τις εξελίξεις σχετικά με την έρευνα της αστυνομίας για το φονικό στα Βορίζια αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews και τόνισε ότι η έρευνα των αστυνομικών στρέφεται στον εντοπισμό παράνομου οπλισμού ακόμα και σε νεκροταφεία, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι συμμετείχαν κι άλλα άτομα στη συμπλοκή.

«Οι αστυνομικοί αναζητούν τόσο παράνομο οπλισμό που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε όπως αυτόν που βρέθηκε χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει ώστε να προχωρήσει η έρευνα», τόνισε αρχικά η κυρία Δημογλίδου.

«Όσο περνούν οι μέρες έρχονται στοιχεία στην αστυνομία, ταυτοποιούνται εμπλεκόμενοι. Για την αστυνομία δεν έχει τελειώσει εδώ. Υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στο συγκεκριμένο περιστατικό είτε με την απόκρυψη στοιχείων είτε να μεταφέρουν από την περιοχή τους δράστες ίσως της συμπλοκής, είτε γνωρίζουν πρόσωπα και περιστατικά που συνέβησαν εκείνη την ημέρα πριν και μετά από την αιματηρή αυτή συμπλοκή», προσέθεσε.

Όπως τόνισε: «το θετικό αυτής της υπόθεσης είναι ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι συγγενείς των δύο πλευρών αναφέρουν τουλάχιστον στην αστυνομία ότι δεν θέλουν να δώσουν συνέχεια στο περιστατικό και θέλουν να σταματήσει εδώ. Βέβαια η παρουσία της αστυνομία είναι έντονη στο χωριό. Δεν θα έλεγα ότι φτάνουν εύκολα είτε από αυτόπτες μάρτυρες είτε από οποιονδήποτε άλλον πληροφορίες στην αστυνομία».

«Οι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Έχουν πραγματοποιήσει έρευνες και σε αγροτικές περιοχές, σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ακόμα και σε νεκροταφεία, αναζητώντας είτε παράνομο οπλισμό, είτε τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό καθώς μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν δεδομένα που μας οδηγούν ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα στο περιστατικό. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ποιος είναι ο ρόλος του καθενός», είπε ακόμα και σημείωσε ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιος άλλος εμπλεκόμενος.

Τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συμμετείχε κάποιος ο οποίος δεν ανήκει στις δύο πλευρές.

«Σύμφωνα με την κατάσταση που παρατηρούμε στο χωριό δεν είναι δυνατόν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα συμβεί αυτό. Υπάρχει ο πόνος της απώλειας και από τις δύο πλευρές και δεν μπορεί να προβλεφθεί ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των συγγενών. Οι δυνάμεις του νησιού έχουν ενισχυθεί από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουν να ενισχύονται με αστυνομικούς τόσο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος όσο και άλλων ειδικών μονάδων για να συμβάλλουν στην έρευνα και από τη στιγμή που εντοπίζεται παράνομος οπλισμός οι δράστες θα συλλαμβάνονται», κατέληξε.

Παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα Βορίζια

Τα σχολεία στα Βορίζια παραμένουν κλειστά ενώ τα μαθήματα στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο διεξάγονται με τηλεκπαίδευση.

Προκειμένου να επανέλθει το αίσθημα ασφάλειας τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς σήμερα αναμένεται να βρεθεί στην περιοχή ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, συνοδευόμενος από στελέχη εκπαίδευσης, τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους, μέλη του ΚΕΔΑΣΥ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και μέλη της κινητής ομάδας ψυχικής υγείας ενηλίκων της 7ης ΥΠΕ. Παρούσες θα είναι οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Βοριζίων.