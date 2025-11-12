Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την τοποθέτηση της βόμβας

Στη σύλληψη ενός 23χρονου άντρα, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για την τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι στα Βορίζια.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση»