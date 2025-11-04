Βορίζια: Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια για το μακελειό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν, παραδόθηκαν στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, βρίσκονταν σε κοντινό χωριό στην πόλη του Ηρακλείου.

Τα τρία αδέρφια φέρεται να άκουσαν τις συμβουλές των γηραιότερων της οικογένειας να μη δώσουν συνέχεια στην υπόθεση. Την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή μαζί με τους συγγενείς τους.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό και για τον λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Νωρίτερα, στον Αλικιανό Χανίων κηδεύτηκε, κάτω από αυστηρή αστυνομική επιτήρηση η 56χρονη νοσηλεύτρια, ενώ οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο στα κελιά των φυλακών Αλικαρνασσού, όπου είναι τρόφιμοι τρία μέλη της άλλης οικογένειας, για να διαπιστωθεί αν έχουν σχέση με την υπόθεση.