Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. έχει βίντεο με τον 43χρονο να πυροβολεί την ώρα του μακελειού

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Βίντεο και μαρτυρίες που έχει στην διάθεση της η Ελληνική Αστυνομία «καίνε» τον 43χρονο συγγενή του 39χρονου που σκοτώθηκε στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, καθώς φαίνεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ την ώρα του αιματηρού επεισοδίου.

Κατά τις ίδιες πηγές στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος να πυροβολεί με τουφέκι καλάσνικοφ από ψηλά, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρχαν μαρτυρίες για την συγκεκριμένη ενέργεια.

Ο 43χρονος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Ωστόσο, μετά την ταυτοποίηση του για εμπλοκή στο μακελειό, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται σήμερα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία για την σύλληψη του 43χρονου, ανέφερε:

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

