menu
22.3 C
Chania
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Βορίζια: Ευρήματα σε δύο οικίες – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Συνεχίζονται οι έρευνες από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας από την Κρήτη αλλά και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φαιστού, μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες. Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί δεκα κατ’ οίκον έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα.

 

Αναλυτικά η δήλωση της κα Δημογλίδου έχει ως εξής: Έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή -10- κατ’ οίκον έρευνες, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί -8-. Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή. Εξετάζονται για το περιστατικό καθώς η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, σε διπλανές περιοχές όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum