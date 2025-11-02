Βορίζια: Ευρήματα σε δύο οικίες – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Συνεχίζονται οι έρευνες από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας από την Κρήτη αλλά και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φαιστού, μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες. Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί δεκα κατ’ οίκον έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα.

Αναλυτικά η δήλωση της κα Δημογλίδου έχει ως εξής: Έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή -10- κατ’ οίκον έρευνες, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί -8-. Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή. Εξετάζονται για το περιστατικό καθώς η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, σε διπλανές περιοχές όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη