Βορίζια: Ενώπιον της Ανακρίτριας ο προφυλακισμένος 48χρονος

Απαντήσεις για την παρουσία του στο σημείο των πυροβολισμών, την ημέρα του μακελειού στα Βορίζια, κλήθηκε να δώσει ο προφυλακισμένος 48χρονος συνδικαλιστής αγροτοκτηνοτρόφος, που οδηγήθηκε εκ νέου το πρωί της Τετάρτης, 25/02, ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, η παρουσία του καταγράφεται σε βίντεο.

Ο προφυλακισμένος στις φυλακές Κομοτηνής αγροτοκτηνοτρόφος, ο οποίος είχε ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, αυτή τη φορά έδωσε τη δική του εκδοχή για τα όσα καταγράφονται και στο επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό.