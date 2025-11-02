Βορίζια: Δύο προσαγωγές μετά το αιματοκύλισμα

Σε δύο προσαγωγές ατόμων προχώρησε η αστυνομία – σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews – μετά την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Ειδικότερα έχει προσαχθεί ένα άτομο από κάθε οικογένεια.

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή καθώς και τα σπίτια του χωριού, και εξετάζονται όλα τυα πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια.