Βορίζια: «Αστακός» η περιοχή – Πώς συνέβη το μακελειό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11), μεταξύ ατόμων από δυο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής -που έχουν αντιπαλότητα ετών- και είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενός 39χρονου και μιας 56χρονης και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων δύο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δύο εκ των 14 ακόμα τραυματιών, νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, λόγω εμπλοκής τους στο περιστατικό.

Δυνάμεις της ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα), βρίσκονται στο χωριό και ψάχνουν τα σπίτια πόρτα-πόρτα καθώς υπάρχει πληροφορία ότι τουλάχιστον δύο άτομα από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, εξακολουθούν να κρύβονται μέσα στα Βορίζια.

Τα στόματα προς το παρόν στο χωριό παραμένουν κλειστά. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πριν από 70 χρόνια, το 1955 είχε σημειωθεί στο ίδιο χωριό ανάλογο επεισόδιο με οκτώ νεκρούς, με εμπλεκόμενες τότε, διαφορετικές οικογένειες.

Ομάδα της ΕΚΑΜ θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

«Φρούρια» τα δύο νοσοκομεία

Από το μακελειό, νεκρός έπεσε ένας 39χρονος και μια 56χρονη (από διαφορετικές οικογένειες).

Ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στο Βενιζέλειο και το ΠΑΓΝΗ όπου έχουν διακομισθεί οι νεκροί και οι τραυματίες του μακελειού.

Στο Βενιζέλειο βρίσκεται η οικογένεια που κατηγορήθηκε για τον εμπρηστικό μηχανισμό καθώς εκεί διακομίσθηκε ο νεκρός άνδρας που ανήκει σε αυτή. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ ενώ ακούγονται κατά διαστήματα κραυγές και μοιρολόγια μέσα από το νοσοκομείο.

Εκεί νοσηλεύεται και μια γυναίκα με τραύμα στο πόδι, η οποία δεν ανήκει σε κάποια από τις δύο οικογένειες.

Στο ΠΑΓΝΗ βρίσκονται τρεις τραυματίες από την άλλη οικογένεια, μια γυναίκα με τραύμα στο χέρι και δύο άνδρες, 25 και 30 ετών, οι οποίοι αρχικά είχαν πάει σε ιδιωτική κλινική και κατόπιν μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι δύο άνδρες είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς φέρονται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να μην συναντηθούν οι δύο οικογένειας και μετά από συνεννόηση του διοικητή του ΠΑΓΝΗ, το νοσοκομείο άνοιξε παρά το ότι δεν εφημερεύει σήμερα για να δεχθεί τους τραυματίες από την έτερη οικογένεια.

Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών είχαν μεταφερθεί, με δικά τους μέσα, κάποιοι άλλοι, με ελαφρά τραύματα, οι οποίοι έφυγαν.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί, το οποίο δεν έχει διακομισθεί σε κάποιο από τα νοσοκομεία αλλά πιθανότατα βρίσκεται σε κάποιο Κέντρο Υγείας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Έξι διακομιδές έκαναν οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και «Βενιζέλειο» Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

– 2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

– 2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

– 1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το χρονικό του μακελειού

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν μετά την τοποθέτηση δυναμίτιδας χθες Παρασκευή, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια (με την οποία είχαν παλαιότερες προστριβές) για το περιστατικό. Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν το πρωί στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν προς τη μεριά σπιτιών της άλλης οικογένειας. Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα, ήταν δύο άνθρωποι, ένας 39χρονος και μια 56χρονη, να χάσουν τη ζωή τους, δύο να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι δεκατέσσερις λιγότερο σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη δεν υπέκυψε από τα πυρά, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, αλλά πιθανότητα υπέστη ανακοπή. Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της.

Την ίδια ώρα, η κόρη της είναι η μία από τους τραυματίες. Και οι δύο επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο καθώς όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για ένα μνημόσυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14 τραυματίες, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.

*Φωτ. ΑΠΕ/ΜΠΕ