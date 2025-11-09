Βορίζια: Απολογήθηκαν και κρίθηκαν προφυλακιστέα τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται για το μακελειό

Υπό άκρα μυστικότητα και μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη απολογία τους, τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ανακρίτρια μετέβη σήμερα το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται τα τρία αδέρφια τα οποία παραδόθηκαν πριν από πέντε ημέρες και έλαβε τις απολογίες τους για την δική τους εμπλοκή στο μακελειό που άφησε πίσω δύο νεκρούς.

Ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη από τη βόμβα, ο 29χρονος αδερφός του και ο μικρότερος, ο 19χρονος φαντάρος μετά από μια πολύωρη διαδικασία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Τα τρία αδέρφια τα οποία αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και αρνήθηκαν ότι κρατούσαν όπλο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Αύριο πρόκειται να απολογηθούν ο 43χρονος και ο 48χρονος.

* φωτ. αρχείου