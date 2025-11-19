Βορίζια: Απολογείται τη Παρασκευή ο 58χρονος

Την ερχόμενη Παρασκευή 21-11-2025 αναμένεται να απολογηθεί για το μακελειό στα Βορίζια ο 58χρονος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και ο οποίος παραδόθηκε χθες Τρίτη 18-11-2025, στις αστυνομικές αρχές.

Ο 58χρονος, που ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, δηλαδή ανθρωποκτονία με πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πρόκειται για μέλος της οικογένειας της 56χρονης νεκρής στο μακελειό, ο οποίος μάλιστα είναι και πατέρας των τεσσάρων αδελφών (μεταξύ των οποίων και ο ένας από τους δύο τραυματίες), που έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους. Την ίδια ώρα ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση, βρέθηκε σήμερα για να καταθέσει η σύζυγος του 39χρονου νεκρού, η οποία αναφέρθηκε στα γεγονότα της ημέρας. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά την υπόθεση του μακελειού, αναμένεται απόφαση από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για το εάν τελικά θα κριθεί ή όχι προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος, για τον οποίο την περασμένη Δευτέρα διαφώνησαν Εισαγγελέας και Ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μέλος της οικογένειας του 39χρονου νεκρού, που κατηγορείται για τον αυτοσχέδιο μηχανισμό και την έκρηξη που ακολούθησε στο σπίτι στα Βορίζια, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το αιματηρό ένοπλο περιστατικό. Ο ίδιος, σύμφωνα με την συνήγορό του, έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία σχέση, αφού όπως έχουν καταθέσει και μέλη από την άλλη οικογένεια, ο 23χρονος βρίσκονταν το βράδυ εκείνο σε γλέντι γάμου, σε κέντρο δεξιώσεων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Όταν έφυγε από την κοινωνική εκδήλωση, μετέβη στο χωριό και σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, με το όχημα του και μέσω της διαδρομής που συνηθίζει να ακολουθεί, κατέληξε στην πατρική του οικία.