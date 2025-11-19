menu
20.6 C
Chania
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Βορίζια: Απολογείται τη Παρασκευή ο 58χρονος

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Την ερχόμενη Παρασκευή 21-11-2025 αναμένεται να απολογηθεί για το μακελειό στα Βορίζια ο 58χρονος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και ο οποίος παραδόθηκε χθες Τρίτη 18-11-2025, στις αστυνομικές αρχές.

Ο 58χρονος, που ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, δηλαδή ανθρωποκτονία με πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πρόκειται για μέλος της οικογένειας της 56χρονης νεκρής στο μακελειό, ο οποίος μάλιστα είναι και πατέρας των τεσσάρων αδελφών (μεταξύ των οποίων και ο ένας από τους δύο τραυματίες), που έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους. Την ίδια ώρα ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση, βρέθηκε σήμερα για να καταθέσει η σύζυγος του 39χρονου νεκρού, η οποία αναφέρθηκε στα γεγονότα της ημέρας. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά την υπόθεση του μακελειού, αναμένεται απόφαση από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για το εάν τελικά θα κριθεί ή όχι προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος, για τον οποίο την περασμένη Δευτέρα διαφώνησαν Εισαγγελέας και Ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μέλος της οικογένειας του 39χρονου νεκρού, που κατηγορείται για τον αυτοσχέδιο μηχανισμό και την έκρηξη που ακολούθησε στο σπίτι στα Βορίζια, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το αιματηρό ένοπλο περιστατικό. Ο ίδιος, σύμφωνα με την συνήγορό του, έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία σχέση, αφού όπως έχουν καταθέσει και μέλη από την άλλη οικογένεια, ο 23χρονος βρίσκονταν το βράδυ εκείνο σε γλέντι γάμου, σε κέντρο δεξιώσεων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Όταν έφυγε από την κοινωνική εκδήλωση, μετέβη στο χωριό και σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, με το όχημα του και μέσω της διαδρομής που συνηθίζει να ακολουθεί, κατέληξε στην πατρική του οικία.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum