Βορειοελλαδίτικα

Μια σοβαρή κυβέρνηση ως ελάχιστο δείγµα δηµοκρατικότητας συντηρεί την κρατική συνέχεια και προσπαθεί να λύσει χρονίζοντα προβλήµατά της, διαµορφώνοντας αποτρεπτικές µεθόδους επανάληψής τους και διορθώνοντας τα κακώς κείµενα, σχεδιάζοντας τι πρέπει ν’ αλλάξει για την µη επανάληψη παραβατικών αποφάσεων.

Με αφορµή και φέτος τη λειτουργία της ∆.Ε.Θ. έρχονται στο φως της δηµοσιότητας άγνωστες καταστάσεις, όχι µόνο για τον λαό της Βόρειας Ελλάδας αλλά και της υπόλοιπης χώρας.

Έχουµε να κάνουµε µε την εύρυθµη λειτουργία του ∆ιαµετακοµιστικού Κέντρου Εµπορίου, για τα έργα του λιµένα Θεσσαλονίκης, τις σιδηροδροµικές συνδέσεις, που µένουν παγωµένες εδώ και χρόνια και για το Παιδιατρικό Νοσοκοµείο.

Η εκδήλωση ικανοποίησης των κυβερνώντων για τις νέες σχολικές αίθουσες είναι εκ των ουκ άνευ, αν ληφθεί υπ’ όψιν η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάµελλου, ότι στην Περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας θα λειτουργήσουν το νέο σχολικό έτος 133 λιγότερα σχολείο.

Επίσης το έργο του µετρό έχει ολοκληρωθεί κατά 45% µέσα σε 3,5 χρόνια (Μάρτιος 2016 – Σεπ. 2019) επί κυβερνήσεως Τσίπρα.

Στα 6 χρόνια της Ν∆ προχωρεί αργά-αργά και θα χρειαστούν άγνωστο πόσα ακόµα να ολοκληρωθεί.

Προγραµµατίζεται η λειτουργία του ν’ αρχίσει άρον-άρον µε προδιαγραφές να κινούνται οι συρµοί αυτόµατα δίχως οδηγούς. ∆εν υπάρχουν σχέδια προς τα ∆υτικά και τα αεροδρόµια.

Η κυβέρνηση µπορεί να αντιµετωπίζει την Κεντρική Μακεδονία ως χώρο στρατηγικής προτεραιότητος, αλλά έχει κάνει λίγα έως τίποτα αναστρέψιµο της ερηµοποίησης των χωριών και την βελτίωση των στοιχείων αξιοποίησης των δοµών ν’ αυξηθεί το τουριστικό ρεύµα.

Όσον αφορά τη ∆.Ε.Θ. εξαγγέλθηκε αναδιάρθρωση των περιπτέρων της, αφού απέτυχε και η ιδιωτικοποίηση της που επιχειρήθηκε.

Βρισκόµαστε στο κέντρο µιας κάποιας πραγµατικότητας, όπου οι γεωπολιτικές αναδιατάξεις αναδύουν αναθυµιάσεις εµποδίζοντας κάθε προοπτική δηµιουργικότητας.

Οι αχαλίνωτες αντιφάσεις των πολιτών, όταν εκλείψουν, ίσως η χώρα θα µπορέσει ν’ αρχίσει την ανασύνθεσή της κόντρα στις διαδικασίες από διοργάνωσης και απουσίας συνοχής.