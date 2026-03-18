Τετάρτη, 18 Μαρτίου, 2026
Διεθνή

Βόρεια Κορέα: Το κόμμα του Κιμ πήρε… 99,93% στις εκλογές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-Ουν κατέκτησε με άνεση μια ακόμη νίκη σε εκλογές, αφού το κόμμα του εξασφάλισε το 99,93% των ψήφων. Έχει δεσμευτεί να επιφέρει «λιγότερη υστέρηση», καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης (SPA) μαζί με την ισχυρή μικρότερη αδελφή του.

Οπως μετέδωσε το ertnews, συνολικά 687 βουλευτές εκλέχθηκαν στην Εθνοσυνέλευση υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες ψηφοφορίας.

Σε όλους τους Βορειοκορεάτες άνω των 17 ετών δόθηκε τελεσίγραφο: είτε να εγκρίνουν είτε να απορρίψουν έναν μοναδικό υποψήφιο που προτάθηκε από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα του Κιμ.

Όλοι οι υποψήφιοι εγκρίθηκαν αφού έλαβαν το 99,93% των ψήφων υπέρ και μόλις 0,07% κατά.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων φέρεται να έφτασε το 99,99%, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Korean Central News Agency (KCNA).

Το KCNA ανέφερε ότι το αποτέλεσμα αντανακλά την «ένθερμη επιθυμία και αυτοπεποίθηση των πολιτών να υπερασπιστούν αξιόπιστα το ένδοξο κρατικό πολιτικό τους σύστημα».

Ο ίδιος ο Κιμ δεν ήταν υποψήφιος για επανεκλογή. Ωστόσο, αναμένεται να επαναπροσδιοριστεί τις επόμενες εβδομάδες ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων της Βόρειας Κορέας.

Κατέχει τον ρόλο αυτό από το 2016, όταν τον δημιούργησε για να εδραιώσει περαιτέρω τον έλεγχό του στη χώρα.

Ο ηγέτης εθεάθη να ψηφίζει στην Τσονσόνγκ πριν εκφωνήσει μια σύντομη ομιλία.

Η αδελφή του, Κιμ Γιο-τζονγκ, ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων «κερδισμένων» της ψηφοφορίας, καθώς προήχθη σε διευθύντρια τμήματος στην κορυφαία κεντρική επιτροπή του κόμματος.

Η Γιο-τζονγκ, 38 ετών, θεωρείται πιθανή διάδοχος που θα κυβερνήσει το απομονωμένο κράτος με σιδερένια πυγμή έως ότου η κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου-ε, 13 ετών, είναι έτοιμη να αναλάβει την εξουσία,.

Ο Μάικλ Μάντεν, διευθυντής και ιδρυτής του NK Leadership Watch, δήλωσε ότι η Γιο-Τζονγκ προετοιμάζεται για να γίνει η άμεση διάδοχος του Κιμ – και ότι αργότερα θα παραδώσει την εξουσία στην κόρη του, Κιμ Τζου-ε.

Ο έμπειρος αναλυτής για τη Βόρεια Κορέα προειδοποίησε ότι πιθανότατα θα ξεκινήσει την εξουσία της με σκληρές κινήσεις.

Η πρώτη συνεδρίαση της νέας συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου.

Το συνέδριο πραγματοποιείται μία φορά κάθε πέντε χρόνια την τελευταία δεκαετία.

Συναντήσεις όπως αυτές θεωρούνται από τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα στη χώρα.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

