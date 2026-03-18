Βόρεια Κορέα: Το κόμμα του Κιμ πήρε… 99,93% στις εκλογές

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-Ουν κατέκτησε με άνεση μια ακόμη νίκη σε εκλογές, αφού το κόμμα του εξασφάλισε το 99,93% των ψήφων. Έχει δεσμευτεί να επιφέρει «λιγότερη υστέρηση», καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης (SPA) μαζί με την ισχυρή μικρότερη αδελφή του.

Οπως μετέδωσε το ertnews, συνολικά 687 βουλευτές εκλέχθηκαν στην Εθνοσυνέλευση υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες ψηφοφορίας.

Σε όλους τους Βορειοκορεάτες άνω των 17 ετών δόθηκε τελεσίγραφο: είτε να εγκρίνουν είτε να απορρίψουν έναν μοναδικό υποψήφιο που προτάθηκε από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα του Κιμ.

Όλοι οι υποψήφιοι εγκρίθηκαν αφού έλαβαν το 99,93% των ψήφων υπέρ και μόλις 0,07% κατά.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων φέρεται να έφτασε το 99,99%, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Korean Central News Agency (KCNA).

Το KCNA ανέφερε ότι το αποτέλεσμα αντανακλά την «ένθερμη επιθυμία και αυτοπεποίθηση των πολιτών να υπερασπιστούν αξιόπιστα το ένδοξο κρατικό πολιτικό τους σύστημα».

Ο ίδιος ο Κιμ δεν ήταν υποψήφιος για επανεκλογή. Ωστόσο, αναμένεται να επαναπροσδιοριστεί τις επόμενες εβδομάδες ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων της Βόρειας Κορέας.

Κατέχει τον ρόλο αυτό από το 2016, όταν τον δημιούργησε για να εδραιώσει περαιτέρω τον έλεγχό του στη χώρα.

Ο ηγέτης εθεάθη να ψηφίζει στην Τσονσόνγκ πριν εκφωνήσει μια σύντομη ομιλία.

Η αδελφή του, Κιμ Γιο-τζονγκ, ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων «κερδισμένων» της ψηφοφορίας, καθώς προήχθη σε διευθύντρια τμήματος στην κορυφαία κεντρική επιτροπή του κόμματος.

Η Γιο-τζονγκ, 38 ετών, θεωρείται πιθανή διάδοχος που θα κυβερνήσει το απομονωμένο κράτος με σιδερένια πυγμή έως ότου η κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου-ε, 13 ετών, είναι έτοιμη να αναλάβει την εξουσία,.

Ο Μάικλ Μάντεν, διευθυντής και ιδρυτής του NK Leadership Watch, δήλωσε ότι η Γιο-Τζονγκ προετοιμάζεται για να γίνει η άμεση διάδοχος του Κιμ – και ότι αργότερα θα παραδώσει την εξουσία στην κόρη του, Κιμ Τζου-ε.

Ο έμπειρος αναλυτής για τη Βόρεια Κορέα προειδοποίησε ότι πιθανότατα θα ξεκινήσει την εξουσία της με σκληρές κινήσεις.

Η πρώτη συνεδρίαση της νέας συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου.

Το συνέδριο πραγματοποιείται μία φορά κάθε πέντε χρόνια την τελευταία δεκαετία.

Συναντήσεις όπως αυτές θεωρούνται από τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα στη χώρα.