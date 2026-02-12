Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ επέλεξε τη 13χρονη κόρη του για τη διαδοχή του

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την κόρη του ως διάδοχό του, ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/02) η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας στους βουλευτές, σύμφωνα με το BBC.

Οπως μετέδωσε το ertnews, λίγα είναι γνωστά για την Κιμ Τζου Ε, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει φωτογραφηθεί δίπλα στον πατέρα της σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) δήλωσε ότι έλαβε υπόψη «μια σειρά από περιστάσεις», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο εμφανής δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις, για να καταλήξει σε αυτή την εκτίμηση.

Η NIS δήλωσε επίσης ότι θα παρακολουθεί στενά αν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος της Βόρειας Κορέας αργότερα αυτό το μήνα, το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια.

Στο συνέδριο του κόμματος αναμένεται η Πιονγιάνγκ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεραιότητες της, όπως η εξωτερική πολιτική, ο πολεμικός σχεδιασμός και οι πυρηνικές φιλοδοξίες για τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Εκπαιδευμένη για να γίνει διάδοχος»

Την Πέμπτη, ο βουλευτής Lee Seong-kwen δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Τζου Ε, η οποία είχε προηγουμένως περιγραφεί από την NIS ως «εκπαιδευμένη» για να γίνει διάδοχος, βρίσκεται πλέον στο στάδιο του «ορισμού ως διαδόχου».

Η Τζου Ε είναι το μόνο γνωστό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου. Η NIS πιστεύει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν μεγαλύτερο γιο, αλλά αυτός ο γιος δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ ούτε έχει εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Η είδηση για την ύπαρξη της Τζου Ε εμφανίστηκε για πρώτη φορά από μια απίθανη πηγή: τον Αμερικανό μπασκετμπολίστα Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος αποκάλυψε στην εφημερίδα The Guardian το 2013 ότι «κράτησε την Τζου Ε όταν ήταν μωρό» κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη μυστική αυτή χώρα.

Η Τζου Ε, η οποία πιστεύεται ότι είναι 13 ετών, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση το 2022. Εμφανίστηκε να επιθεωρεί τον τελευταίο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Βόρειας Κορέας, κρατώντας το χέρι του πατέρα της.

Συνοδεύοντας τον πατέρα της στο Πεκίνο, η Τζου Ε «έκανε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο ντεμπούτο της στον έξω κόσμο», υπογραμμίζει ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ.

Όμως, ο πανεπιστημιακός επισημαίνει πως η Τζου Ε έχει ήδη «συμμετάσχει σε στρατιωτικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε μία δεξίωση στην πρεσβεία της Ρωσίας». Αυτή η μετάβαση από την εθνική στη διεθνή σκηνή μπορεί να σηματοδοτεί «το τελευταίο στάδιο προς τη διαδοχή», προσθέτει.

Αν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948. Οι ειδικοί θεωρούν πως πρόκειται για έναν ελιγμό της οικογένειας Κιμ προκειμένου να προβληθεί η Τζου Ε.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για μια “είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου”», σύμφωνα με τον Λιμ Ελ-σουλ, καθηγητή στο Ινστιτούτο Μελετών για την Άπω Ανατολή του πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ. Στο παρελθόν υποστηρίζει πως «είδαμε τους κληρονόμους να σταθεροποιούν εν γένει τη θέση τους πηγαίνοντας στην Κίνα ή συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις, ώστε να αποκτήσουν τη νομιμότητα από τις σοσιαλιστικές δυνάμεις».

Ο καθηγητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον Σι Ζονγκσούν, πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, το 1983 στο Πεκίνο. «Η περίπτωση της Τζου Ε εντάσσεται σ’ αυτή την πορεία», προσθέτει.

Η νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρσία Πληροφοριών (NIS) αναγνώρισε για πρώτη φορά το 2024 ότι η Τζου Ε μπορεί να είναι η κληρονόμος του καθεστώτος. «Σύμφωνα με μία ανάλυση των δημόσιων εμφανίσεων της Κιμ Τζου Ε και του επιπέδου που της έχει δοθεί στο πρωτόκολλο, μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιθανότερη διάδοχος», είχε δηλώσει ο Τσο Τάε-γιόνγκ, επικεφαλής τότε της υπηρεσίας.

Ο Τσέονγκ Σέονγκ-Τσανγκ του Ινστιτούτου Σετζόνγκ της Σεούλ, αφηγείται ότι «στη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, το λευκό άλογο της Τζου Ε είχε εμφανισθεί στη δεύτερη θέση έπειτα απ’ αυτό του Κιμ Γιονγκ Ουν».

«Είναι μία απόδειξη» ότι θα τον διαδεχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως και το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ «εξέδωσε γραμματόσημα που εικονίζουν το ζευγάρι» πατέρα-κόρης.