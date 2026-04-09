Βόμβες μολότοφ στη Σούδα!

Ακόμα και βόμβες μολότοφ είχε φτιάξει ομάδα νεαρών που έβαλε φωτιά σε απορρίμματα στην πάρκο Αγίου Νεκταρίου στην Κάτω Σούδα, το βράδυ της Τετάρτης. Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ!

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Μιχάλης Τσουπακης ο Δήμος πρόκειται να προχωρήσει σε σχετική αναφορά στην αστυνομία.