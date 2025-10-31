Βομβαρδισμοί στα Χανιά σε καιρούς πολέμου

Μια φωτογραφική καταγραφή “καρέ-καρέ” των καταστροφών από τους βομβαρδισμούς στα Χανιά στην έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου αλλά κυρίως κατά την Γερμανική επίθεση στην Κρήτη τον Μάιο του 1941 έγινε το βράδυ της Δευτέρας στον πεζόδρομο της οδού Τσουδερών.

Ο ιστορικός ερευνητής Μανώλης Μανούσακας μίλησε για «Το έγκλημα των γερμανικών βομβαρδισμών στην παλιά πόλη των Χανίων τον Μάιο του 1941» παρουσιάζοντας το τεράστιο φωτογραφικό υλικό που έχει στη διάθεση του.

Αρχικά στάθηκε στον πρώτο βομβαρδισμό της πόλης την 1η Νοεμβρίου του 1940 από σμήνος Ιταλικών αεροσκαφών που ήλθαν από την Ρόδο. Επεσήμανε πως παρότι ο βομβαρδισμός δεν ήταν επιτυχής σε ότι αφορά την καταστροφή εγκαταστάσεων και υποδομών είχε ως αποτέλεσμα των θάνατο 16 ανθρώπων ανάμεσα τους ο Αθανάσιος Χουλιόπουλος που χάθηκε στη Σούδα ενώ είχε κληθεί στο στρατό ως έφεδρος αξιωματικός και ο Δημοσθένης Κυρμιζάκης που πέθανε όταν καταπλακώθηκε μέσα στο σπίτι που βρίσκονταν και ενώ ετοιμάζονταν και αυτός να φύγει για το μέτωπο ως συνταγματάρχης.

Εκτενής αναφορά έγινε στα γεγονότα του βομβαρδισμού των Χανίων τον Μάιο του 1941. Βομβαρδισμούς που ο κ. Μανούσακας τους περιέγραψε ως “εκδικητικούς” και “τιμωρητικούς” καθώς ειδικά μετά την 20η Μαΐου και την αεροαπόβαση των αλεξιπτωτιστών οι ναζί είχαν εξαγριωθεί από τις μεγάλες απώλειες και τη συμμετοχή του λαού στη μάχη.

Σημείωσε πως ο πρώτο βομβαρδισμός έγινε τον Απρίλιο και ακολούθησαν σχεδόν καθημερινές επιθέσεις ειδικά από το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου με αποκορύφωμα την 24 Μαΐου όταν χτυπήθηκε σκληρά η Παλιά Πόλη των Χανίων και όχι μόνο.

«Η περιοχή της Σπλάντζιας καταστράφηκε σχεδόν ολόκληρη ενώ τεράστιες ήταν οι ζημιές στο λόφο Καστέλι όπου χάθηκε όλη η Ενετική αρχιτεκτονική κληρονομία, μια καταστροφή που συνεχίσθηκε μετά τον πόλεμο με την εφαρμογή του σχεδίου πόλης Δοξιάδη από το 1949. Επίσης χτυπήθηκαν η Νέα Χώρα, η νέα Πόλη, και άλλες συνοικίες της πόλης» τόνισε ο ιστορικός ερευνητής.