menu
21.3 C
Chania
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Βομβαρδισμοί στα Χανιά σε καιρούς πολέμου

Ηλίας Κάκανος
Ηλίας Κάκανος
0

Μια φωτογραφική καταγραφή “καρέ-καρέ” των καταστροφών από τους βομβαρδισμούς στα Χανιά στην έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου αλλά κυρίως κατά την Γερμανική επίθεση στην Κρήτη τον Μάιο του 1941 έγινε το βράδυ της Δευτέρας στον πεζόδρομο της οδού Τσουδερών.
Ο ιστορικός ερευνητής Μανώλης Μανούσακας μίλησε για «Το έγκλημα των γερμανικών βομβαρδισμών στην παλιά πόλη των Χανίων τον Μάιο του 1941» παρουσιάζοντας το τεράστιο φωτογραφικό υλικό που έχει στη διάθεση του.

Αρχικά στάθηκε στον πρώτο βομβαρδισμό της πόλης την 1η Νοεμβρίου του 1940 από σμήνος Ιταλικών αεροσκαφών που ήλθαν από την Ρόδο. Επεσήμανε πως παρότι ο βομβαρδισμός δεν ήταν επιτυχής σε ότι αφορά την καταστροφή εγκαταστάσεων και υποδομών είχε ως αποτέλεσμα των θάνατο 16 ανθρώπων ανάμεσα τους ο Αθανάσιος Χουλιόπουλος που χάθηκε στη Σούδα ενώ είχε κληθεί στο στρατό ως έφεδρος αξιωματικός και ο Δημοσθένης Κυρμιζάκης που πέθανε όταν καταπλακώθηκε μέσα στο σπίτι που βρίσκονταν και ενώ ετοιμάζονταν και αυτός να φύγει για το μέτωπο ως συνταγματάρχης.
Εκτενής αναφορά έγινε στα γεγονότα του βομβαρδισμού των Χανίων τον Μάιο του 1941. Βομβαρδισμούς που ο κ. Μανούσακας τους περιέγραψε ως “εκδικητικούς” και “τιμωρητικούς” καθώς ειδικά μετά την 20η Μαΐου και την αεροαπόβαση των αλεξιπτωτιστών οι ναζί είχαν εξαγριωθεί από τις μεγάλες απώλειες και τη συμμετοχή του λαού στη μάχη.
Σημείωσε πως ο πρώτο βομβαρδισμός έγινε τον Απρίλιο και ακολούθησαν σχεδόν καθημερινές επιθέσεις ειδικά από το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου με αποκορύφωμα την 24 Μαΐου όταν χτυπήθηκε σκληρά η Παλιά Πόλη των Χανίων και όχι μόνο.
«Η περιοχή της Σπλάντζιας καταστράφηκε σχεδόν ολόκληρη ενώ τεράστιες ήταν οι ζημιές στο λόφο Καστέλι όπου χάθηκε όλη η Ενετική αρχιτεκτονική κληρονομία, μια καταστροφή που συνεχίσθηκε μετά τον πόλεμο με την εφαρμογή του σχεδίου πόλης Δοξιάδη από το 1949. Επίσης χτυπήθηκαν η Νέα Χώρα, η νέα Πόλη, και άλλες συνοικίες της πόλης» τόνισε ο ιστορικός ερευνητής.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum