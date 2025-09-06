menu
Βολουδάκη από ΔΕΘ: Το νέο νομοσχέδιο ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη και της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου, τα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η νέα μεταναστευτική πολιτική της χώρας έχει σαφές στίγμα. «Όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα και δεν δικαιούται διεθνούς προστασίας, επιστρέφει. Η Ελλάδα στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης, προστατεύοντας παράλληλα εκείνους που δικαιούνται άσυλο».

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, πρόσθεσε ότι για να «έχουμε μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο ο οποίος θέλει να έρθει με νόμιμες διαδικασίες στην χώρα, να μπορεί να έρθει και γι’ αυτό εξετάζουμε το πώς θα ενθαρρύνουμε τη νόμιμη μετανάστευση.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε επίσης ότι το μεταναστευτικό δεν μπορεί να ταυτίζεται με το δημογραφικό ζήτημα, επισημαίνοντας: «Η πατρίδα μας δεν είναι χώρος και το έθνος μας δεν είναι ασύντακτος λαός. Το δημογραφικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αριθμητική αντικατάσταση πληθυσμού, αλλά με πολιτικές που ενθαρρύνουν τους Έλληνες να δημιουργούν οικογένειες».

Συνοψίζοντας ο Υπουργός σημείωσε ότι «Μια σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική, που ακούει και τις κοινωνίες και σέβεται την Ευρώπη έχει να κάνει με τρεις παράγοντες. Φύλαξη συνόρων, αντικίνητρα και ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης.

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη, στον χαιρετισμό της, σημείωσε ότι «Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο της χώρας, με σεβασμό στο κράτος δικαίου και την κοινωνία. Κεντρική μας προτεραιότητα παραμένει η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, μέσα από οργανωμένες δομές που διασφαλίζουν ασφάλεια και προοπτική. Παράλληλα, προωθούμε πολιτικές ένταξης που ενισχύουν τη συνοχή και την κοινωνική συμμετοχή. Η παρουσία μας στη ΔΕΘ αποτυπώνει το έργο και τη στρατηγική μας για μια Ελλάδα ασφαλή, δίκαιη και ανθρώπινη».

Στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, παραβρέθηκαν και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Δημήτρης Γλυμής και ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, κ. Ηρακλής Μοσκώφ.

Ο σύνδεσμος της ανάρτησης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου:

Εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην 89η ΔΕΘ

