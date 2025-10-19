Βόλος: Τελέστηκε η πρώτη Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα

Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με προβλήματα ακοής στη λατρευτική ζωή ανέλαβε η Μητρόπολη Δημητριάδος.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, τελέστηκε για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Η λειτουργία, που παρακολούθησαν περίπου 30 άτομα με προβλήματα ακοής αλλά και εκπαιδευόμενη στη νοηματική γλώσσα πραγματοποιήθηκε με διερμηνεία από την Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γαλήνη Σαπουντζάκη, η οποία είναι και πιστοποιημένη διερμηνέας στη νοηματική.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και έχει στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή των κωφών και βαρήκοων πολιτών στη λειτουργική ζωή και την κατανόηση των ιερών κειμένων.

Η Μητρόπολη καλεί τους πιστούς με προβλήματα ακοής να εκκλησιάζονται στον ναό του Αγίου Νικολάου.

Ο Πατέρας Επιφάνιος, προϊστάμενος μητροπολιτικού ΙΝ Αγ. Νικολάου Βόλου, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα διαδοθεί και θα πολλαπλασιαστεί η συμμετοχή.