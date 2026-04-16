Βόλος: Ποινική δίωξη σε γιατρό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της θανατηφόρας έκθεσης και της έκθεσης κατά συρροή ασκήθηκε σε γιατρό του Βόλου, για πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο του κορωνοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσαν στην ΕΡΤ Βόλου επίσημοι ιατρικοί κύκλοι, η υπόθεση οδηγείται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Εφετείου Λάρισας.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η παραπομπή έγινε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου και αφορά περιστατικά που τοποθετούνται χρονικά από τις 12 έως 13 Οκτωβρίου 2021 και από τις 2 έως 7 Δεκεμβρίου 2021, εν μέσω της πανδημίας.

Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για αντιεπιστημονικές πρακτικές με αναφορές για χορήγηση συνδυασμών αντιβιοτικών, βιταμινών και ασπιρίνης σε ασθενείς με κορωνοϊό, καθώς και για αποτροπή μεταφοράς τους σε νοσοκομείο, με αποτέλεσμα σε μια περίπτωση, να επέλθει και θάνατος.

Η άσκηση της δίωξης έχει γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας από τον οποίο επιβληθηκε στο παρελθόν, η πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στον εν λόγω γιατρό.

 

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

