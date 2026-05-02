Βόλος: Επείγουσα διακομιδή βρέφους

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Επείγουσα διακομιδή βρέφους μόλις 19 μηνών από τη Σκόπελο στον Βόλο ανήμερα της Πρωτομαγιάς κινητοποίησε υγειονομικές και λιμενικές αρχές, μετά από υποψία κατάποσης επικίνδυνης ουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω έλεγχο.

Η μεταφορά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς επιχειρήθηκε αρχικά με ιδιωτικό σκάφος, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή της, οδηγώντας σε προσωρινή επιστροφή. Τελικά, με τη συνδρομή δεύτερου πλωτού μέσου που έφτασε από την Αλόννησο, το βρέφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στον Βόλο.

Στο Νοσοκομείο Βόλου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και πλύση στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Αν και δεν παρουσίασε εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του για τουλάχιστον 48 ώρες, με επαναλαμβανόμενους ελέγχους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επιπλοκής.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

