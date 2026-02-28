Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν, όταν μεταγωγικό αεροσκάφος Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, συνετρίβη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ελ Αλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, δήλωσε αξιωματικός του βολιβιανού πυροσβεστικού σώματος, ο πύραρχος Πάβελ Τόβαρ, στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή”, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων ABI, ο κ. Τόβαρ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί. Τα περισσότερα από τα θύμαυα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσεδαφιστεί.

Το υπουργείο Αμυνας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη συντριβή, χωρίς να δώσει στοιχεία για τα θύματα.