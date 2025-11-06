menu
15.4 C
Chania
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Βολιβία: Η δικαιοσύνη ακύρωσε την ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Άνιες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η βολιβιανή δικαιοσύνη ακύρωσε την καταδίκη να εκτίσει δέκα χρόνια κάθειρξης η οποία είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο Τζανίνε Άνιες, εξαιτίας των κατηγοριών ότι είχε διαπράξει «πραξικόπημα» το 2019 εναντίον του προκατόχου της Έβο Μοράλες, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας των Άνδεων, ο Ρομέρ Σαουσέδο.

Η Τζανίνε Άνιες καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2022, σχεδόν τρία χρόνια αφού ανέλαβε την διακυβέρνηση μετά την παραίτηση του Έβο Μοράλες τον Νοέμβριο του 2019, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις και ταραχές και κατόπιν την εγκατάλειψή του από τον στρατό και την αστυνομία.

Η πρώην μεταβατική πρόεδρος, ως τότε γερουσιάστρια της δεξιάς, κατηγορήθηκε από υποστηρικτές του κ. Μοράλες πως ενορχήστρωσε την παράνομη ανατροπή του.

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (…) 10 χρόνων» κάθειρξης, είπε στον Τύπο ο κ. Σαουσέδο, συμπληρώνοντας η πρώην πρόεδρος επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερη εντός της ημέρας.

Πρόσθεσε ότι για την υπόθεση αυτή θα διενεργηθεί πλέον διαδικασία «απόδοσης ευθυνών» σε πρώην λειτουργούς, για την οποία απαιτείται προηγουμένως έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου, υπήρξαν «παραβιάσεις της εννόμου τάξεως σε ισχύ και των δικαιωμάτων» της πρώην αρχηγού του κράτους στην πρωτόδικη διαδικασία σε βάρος της.

Η 58χρονη Τζανίνε Άνιες ανέφερε προχθές Τρίτη μέσω X ότι «ουδέποτε μετάνιωσα για το ότι υπηρέτησα την πατρίδα μου όταν με χρειάστηκε», προσθέτοντας πως «οι δύσκολες αποφάσεις έχουν τίμημα».

Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αναμενόταν να διαβιβαστεί σε δικαστή στην πρωτεύουσα Λα Πας ενόψει της αποφυλάκισής της. Η πρώην πρόεδρος είχε τεθεί υπό κράτηση το 2021.

Ανέλαβε την εξουσία έπειτα από εκτεταμένες διαδηλώσεις και ταραχές με φόντο τις καταγγελίες της δεξιάς που κατηγορούσε τον Έβο Μοράλες για απάτη και νοθεία ώστε να παραμείνει στην εξουσία ως το 2025.

Η ακύρωση της καταδίκης της έγινε γνωστή καθώς το κοινοβούλιο, στο οποίο πλέον κυριαρχούν κόμματα της δεξιάς μετά τις φετινές εκλογές, ενδέχεται – σύμφωνα με οργανώσεις θυμάτων – να φρενάρει ή να βάλει στο αρχείο ενδεχόμενες νέες διώξεις για τους θανάτους τουλάχιστον 35 διαδηλωτών επί προεδρίας της κ. Άνιες.

Ο γερουσιαστής Μπράνκο Μαρίνκοβιτς, άλλοτε υπουργός της Τζανίνε Άνιες, εξήρε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, κρίνοντας ότι η επικείμενη αποφυλάκισή της «συμβολίζει το τέλος περιόδου καταχρήσεων»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum