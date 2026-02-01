Βολές στο Πεδίο Βολής Μάλεμε

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την εκτέλεση βολών στο πεδίο βολής Α/Δ Μάλεμε για το μήνα Φεβρουάριο ως κάτωθι:
Από 02 έως 06, 09 έως 13, 16 έως 20 και 23 έως 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 από 07:30 έως 13:30 και 20:30 έως 00:30 τοπική ώρα.
Εκρήξεις από 02 έως 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 από 08:30 έως 13:30 τοπική ώρα.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.
Οι αεραθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα».
