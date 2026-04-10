Βολές Νετανιάχου κατά Ισπανίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
«Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τον πιο ηθικό στρατό του κόσμου» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι απέβαλε την Ισπανία από το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων που είχε συσταθεί στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Καθημερινής”, η απόφαση έρχεται εν μέσω της σφοδρής κριτικής της Ισπανίας για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν, τις πολιτικές του στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, καθώς και για την επίθεση και εισβολή στον Λίβανο.

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες του IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Ως εκ τούτου, έδωσα σήμερα εντολή να απομακρυνθούν οι εκπρόσωποι της Ισπανίας από το κέντρο συντονισμού στο Κιριάτ Γκατ, αφού η Ισπανία επέλεξε επανειλημμένα να ταχθεί εναντίον του Ισραήλ. Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ αυτή την υποκρισία και την εχθρότητα. Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσα το τίμημα».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

