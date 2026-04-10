Βολές Νετανιάχου κατά Ισπανίας

«Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τον πιο ηθικό στρατό του κόσμου» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι απέβαλε την Ισπανία από το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων που είχε συσταθεί στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Καθημερινής”, η απόφαση έρχεται εν μέσω της σφοδρής κριτικής της Ισπανίας για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν, τις πολιτικές του στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, καθώς και για την επίθεση και εισβολή στον Λίβανο.

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες του IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Ως εκ τούτου, έδωσα σήμερα εντολή να απομακρυνθούν οι εκπρόσωποι της Ισπανίας από το κέντρο συντονισμού στο Κιριάτ Γκατ, αφού η Ισπανία επέλεξε επανειλημμένα να ταχθεί εναντίον του Ισραήλ. Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ αυτή την υποκρισία και την εχθρότητα. Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσα το τίμημα».