Βολές κατά Μητσοτάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή τη Δ.Ε.Θ.

Με βολές κατά του Πρωθυπουργού για τις ανακοινώσεις του στη ΔΕΘ για την αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης.

Αρχικά, ο κ. Σημανδηράκης παρατήρησε πως οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού δεν έτυχαν της κριτικής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κάνοντας λόγο για απαξίωση των Δήμων.

Κατήγγειλε συγκεκριμένα την «ωμή δήλωση» του πρωθυπουργού για τις Πολεοδομίες λέγοντας πως «είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τόσο ωμή και απροκάλυπτη παρέμβαση» και πρόσθεσε πως αυτές οι πρακτικές αποτελούν «προσβολή για τους εργαζόμενους».

Τέλος δήλωσε την αντίθεση του για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Μίλησε επίσης για την έναρξη της σχολικής χρονιάς δίνοντας συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του Δήμου για το έργο που έκαναν.

«Είναι προσβλητικό για τους υπαλλήλους να μιλάει ο πρωθυπουργός για αυτούς με αυτόν τον τρόπο» παρατήρησε η κ. Κατερίνα Μανιμανάκη.

Για «απαράδεκτες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού» μίλησε ο κ. Χαράλαμπος Λουτσέτης συμπληρώνοντας πως πρώτη φορά ο δήμαρχος προχωράει σε κριτική στις κυβερνητικές πρακτικές.