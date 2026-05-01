Βόλεϊ: Οι αντίπαλοι των κορασίδων του Κύδωνα

Με τις οµάδες του Ηλυσιακού, του Πέρα και της Παναχαϊκής κληρώθηκαν οι πρωταθλήτριες Κρήτης κορασίδες του Κύδωνα στην προηµιτελική φάση του πανελληνίου πρωτάθλήµατος βολεϊ.

Το πρόγραµµα στον όµιλο:

Γ’ Οµιλος (Γ.Ε. Παναχαϊκή, Α.Σ. Πέρα, Α.Ο. Κύδων, Α.Ο. Ηλυσιακός)

Τετάρτη 13 Μαΐου

• Γ.Ε. Παναχαϊκή – Α.Σ. Πέρα

• Α.Ο. Κύδων – Α.Ο. Ηλυσιακός

Πέµπτη 14 Μαΐου

• Α.Ο. Κύδων – Γ.Ε. Παναχαϊκλη

• Α.Ο. Ηλυσιακός – Α.Σ. Πέρα

Παρασκευή 15 Μαΐου

• Α.Σ. Πέρα – Α.Ο. Κύδων

• Γ.Ε. Παναχαϊκή – Α.Ο. Ηλυσιακός

Οι άλλοι όµιλοι:

Α’ Οµιλος: Πήγασος Κοζάνης, Α.Γ.Σ. Σπάρτακος, Γ.Σ.Γ. Νίκη, Α.Σ. Ελπίς

Β’ Οµιλος: Ε.Α. Λαρίσης, Α.Π.Σ. Αίολος Κατερίνης, Ερµής Ηγουµενίτσας, ∆ΕΚΑ

∆’ Οµιλος: Πρωταθλητής Ζ’ Περιφέρειας, Ολυµπιακός Σ.Φ.Π., Ζ.Α.Ο.Ν., Απόλλων Καλαµάτας

Οι έδρες των οµίλων και η σειρά των αγώνων θα ανακοινωθεί το επόµενο διάστηµα.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ

Τα τελευταία αποτελέσµατα σε παγκορασίδες, παµπαίδες και Κ14:

Παγκορασίδων Β’

Χιαστί (γ’ φάση)

• Αετός – Τάνος 3-1

Σετ: 25-9 (20′), 25-13 (20′), 19-21 (21’), 25-12 (20′).

∆ιαιτητης: Ντουρα Σοφια

Αετός: Μπαλη Αναστασια, Νικακη Μ., Ευαγγελου Αντ., Μανωλάκη Α., Ζουριδακη Γ., Ορφανουδακη Αθ. (6αδα), Κουτσοκελακη Ζ., Φανδριδη Θ., Μελανι Σ. (λ).

Τάνος (Κλειδακη Ευ.): Καφεσακη Π., Ντονται Μ., Μεχµετι Ζ., Ελευθεριαδη Αφ., Μπακατσακη Κ., Αλεξανδρακη Κ. (6αδα), Ζιλινσκαϊτε Λ., Παπαδακη Ν., Λαγουδακη Μ., Πιπερακη Ασ., Μαρινακη Αρ., Τσικιτζιδου Ιρ. (λ), Τσιρσιριδακη Χρ. (λ).

• Ανεµος2 – Ν.ΟΠΕΡ2 3-0

Σετ: 28-26 (36′), 25-18 (25′), 25-18 (25′).

∆ιαιτητής: Αναστασοπουλου Ευτυχια

Ανεµος2: Τζουγκρακη Αικ., Σαριδακη Ν., Καστρινακη Α., Στρατουδακη Παρ., Παπαδακη Ι. , Στρατουδακη Ευ. (6αδα), Κολιακουδακη Μ., Βενακη Στ., Πατρικακη Ι., Κουρουπακη Αν., Αρβανιτακη Ο., Παπαδαµανωλακη Ι., Ναξακη Μ. (λ), Γκεργκεφακη Νεφ. (λ).

Ν. ΟΠΕΡ (Μαρούλης Αθ.): Μπονατακη Ν., Αντουρακη Αν., Καρυλακη Αγ., Σαλβαρακη Σ., Πολιτακη Αγ., Παλαφουτη Ελ. (6αδα), Ραπτακη Μ., Αποστολακη Γ., Νιωρα Αικ., Μπερικακη Αν., Περογιαννακη Γ. (λ), Ντεντερερ Αν. (λ).

Παµπαίδων

7η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• ΓΕΗ – ΑΘΛΕΣΗ 3-0

3η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Αρκάδι – ΑΘΛΕΣΗ 3-0

Βαθµολογία (8 αγώνες)

ΓΕΗ* (21-2) 21

ΟΦΗ*** (13-4) 12

ΣΦΠΧ* (9-15) 7

ΑΘΛΕΣΗ (7-18) 6

Αρκάδι* (6-17) 5

*Εκκρεµούν οι αγώνες: ΟΦΗ – ΣΦΠΧ (από την 6η, θα παίξουν την Κυριακή), ΓΕΗ – ΟΦΗ (8η) και Αρκάδι – ΟΦΗ (10η)

Πρωτάθληµα Κ14

• Αρκάδι – Τάνος 3-1

Σετ: 25-15 (22′), 14-25 (21′), 25-17 (22′), 25-17 (23′).

∆ιαιτητης: Ανδρεδακης Κωνσταντινος

Αρκάδι (Αντωνακης Εµ.): Κυλαφη Α., Κλαδου Ζ., Γεωργουλακη Α., Τζανη Φ., Πιτερη Σ., Μακρυδακη Ι. (6αδα), Αγουριδη Μ., Νικολακακη ∆., Σαµσονιντζε Ν., Βροντακη Θ., Μπυρακη Α., Μαραβελακη ∆.

Τάνος (Κλειδακη Ευαγγ.): Σαπουνακη Ε., Λαγουδακη Μ., Πιπερακη ∆., Μαρινάκη Α., Χανι Γ., Τσιτσιριδακη Χρ. (6αδα), Τσικιτζιδου Ιρ., Κατσουλακη Α., Κοντοδηµα Μ. (λ).