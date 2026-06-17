Βόλεϊ κορασίδων: Στα τελικά ο Κύδωνας με στόχο το μετάλλιο

Οι πρωταθλήτριες Κρήτης κορασίδες του Κύδωνα ρίχνονται σήμερα στη μάχη της τελικής φάσης του πανελληνίου πρωταθλήματος γυναικών Κ18 στο βόλεϊ η οποία θα διεξαχθεί στη Λάρισα.



Οι Χανιώτισσες έχουν γράψει ήδη ιστορία με μία πρωτόγνωρη επιτυχία στον 21ο αιώνα και ο στόχος ενός μεταλλίου είναι εφικτός. Αλλωστε μία από τις ομάδες, τον Ηλυσιακό τον αντιμετώπισαν και μάλιστα στην έδρα του στην προημιτελική φάση και εκεί έχασαν στις λεπτομέρειες το παιχνίδι στο τάι μπρέικ παρότι προηγήθηκαν 2-1 σετ για να πετύχει η ομάδα των Αθηνών την ισοφάριση με 28-26. Κάτι που της έστειλε σε ένα αρκετά κουραστικό ταξίδι αυθημερόν στην Καλαμάτα όπου εκεί με το εντυπωσιακό 3-1 επί του ΖΑΟΝ εξασφάλισαν την πρόκριση τους στα τελικά.

Και όπως σημειώνει στη σελίδα της ΕΟΠΕ ο τεχνικός της ομάδας Χρυσόστομος Κατοίκος:

«Με ξεκάθαρους στόχους και υψηλές προσδοκίες ξεκίνησε η σεζόν 2025-26 έχοντας ως βασική προτεραιότητα την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κ18 Κρήτης, αλλά και την εξασφάλιση της συμμετοχής στο αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18. Από εκεί και πέρα, η φιλοσοφία της ομάδας ήταν σαφής: κάθε επιπλέον επιτυχία θα ήταν ευπρόσδεκτη.

Η πορεία αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς στηρίχθηκε σε στέρεες βάσεις. Ήδη από πέρυσι, ένας σημαντικός αριθμός αθλητριών είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Α2 αποκομίζοντας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και φέτος με την ομάδα να συμμετέχει στην προημιτελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ20 παρατάσσοντας τις αθλήτριες της κατηγορίας Κ18» για να προσθέσει:

«Αυτά τα δύο καθοριστικά γεγονότα ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω στη φετινή πανελλήνια διοργάνωση Κ18. Η αυτοπεποίθηση αυτή αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο γήπεδο, όπου τα κορίτσια αντιμετώπισαν χωρίς φόβο ιστορικές ομάδες με παραστάσεις από μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως ο Ηλυσιακός, ο ΖΑΟΝ και η Παναχαϊκή.

Πέρα όμως, από το καθαρά αγωνιστικό αποτέλεσμα, πρωταρχικός στόχος παραμένει η ίδια η χαρά του αθλήματος. Επιδίωξη του τεχνικού team είναι οι αθλήτριες να μπαίνουν στο γήπεδο για να απολαμβάνουν το παιχνίδι και να είναι χαρούμενες.

Η πρόκριση στο Final 4 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ18 αποτελεί αποτέλεσμα της φιλοσοφίας που υπηρετεί ο σύλλογος, σε συνδυασμό με τη σκληρή, συστηματική και μεθοδική δουλειά που καταβάλλουν καθημερινά οι αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο. Καθοριστική υπήρξε επίσης η αμέριστη στήριξη της διοίκησης, με επικεφαλής τη Ρένα Χριστιανάκη και τον Αχιλλέα Τριπολιτσιώτη, καθώς και η πολύτιμη συμβολή των γονέων και των χορηγών, οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της ομάδας. Όλοι μαζί συνέβαλαν ώστε να επιτευχθεί ένας σημαντικός στόχος και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή μας στην τελική φάση της διοργάνωσης».

Το πρόγραμμα:

Σήμερα

• Κύδων – ΕΑ Λάρισας (20:00)

Διαιτητές: Μπατσίλα, Χλωρός, Παρατηρητής: Αντωνούλης.

• Ακαδημία ΔΕΚΑ – Ηλυσιακός (18:00)

Πέμπτη

• Κύδων – Ακαδημία ΔΕΚΑ (18:00)

Διαιτητές: Καλαντζής, Μαυράκης, Παρατηρητής: Αντωνούλης.

• ΕΑ Λάρισας – Ηλυσιακός (20:00)

Παρασκευή

• Κύδων – Ηλυσιακός (16:00)

Διαιτητές: Αθανασόπουλος, Χλωρός, Παρατηρητής: Αντωνούλης.

Το ρόστερ του Κύδωνα

1.Αναστασάκη Θεονύμφη

Διαγώνια, 28/4/2009, 1.78

2.Ευαγγελία Σεληνιωτάκη

Ακραία, 3/8/2009, 1.80

5.Αλεξάνδρα Παλαύρα

Κεντρική, 8/6/2010, 1.75

7.Κατερίνα Τριπολιτσιώτη

Ακραία-Διαγώνια, 23/2/2009, 1.70

10.Γεωργία Μπουρμπάκη

Ακραία, 7/2/2009, 1.79

11.Εμμανουέλλα Μπουρμπάκη

Πασαδόρος, 12/5/2009, 1.78

13.Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου

Κεντρική, 8/6/2010, 1.80

19.Άννα Μανουσάκη

Λίμπερο, 8/1/2009, 1.67

22.Βικτώρια Γιακούμπιετς

Κεντρική, 2/7/2009, 1.81

34.Χαρίκλεια Ιορδανόγλου

Πασαδόρος, 18/12/2010, 1.68

Προπονητής: ΧρυσόστομοςΚατοίκος

Β’ προπονήτρια: Γεωργία Τσάτσου

Γεν. Αρχηγός: Ρένα Χριστιανάκη