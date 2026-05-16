Βόλεϊ κορασίδων: Πανηγυρική πρόκριση για Κύδωνα

Με µία ακόµα σπουδαια εµφάνιση οι κορασίδες του Κύδωνα νίκησαν εύκολα 3-0 τον ΑΣ Πέρα την Παρασκευή στο κλειστό «Α. Φωτσης» των Ιλισίων και προκρίθηκαν στην ηµιτελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήµατος βόλεϊ Κ18.

Πλέον περίµεναν να δουν από το αποτέλεσµα του επόµενου αγώνα Ηλυσιακού – Παναχαϊκής αν θα ήταν πρώτες ή δεύτερες στον Γ όµιλο για να µάθουν αντίπαλο και… κυρίως κλειστό στο νοκ άουτ παιχνίδι του Σαββάτου.

∆ιότι ο 1ος του οµίλου θα έπαιζε ξανά στα Ιλίσια µε τον 2ο του ∆ οµίλου (Ολυµπιακό ή Απόλλωνα Καλαµάτας) ενώ ο 2ος θα έπρεπε να ταξιδέψει στην Καλαµάτα για να αντιµετωπίσει την ίδια µέρα στις 17:00 τον πρώτο του ∆ οµίλου ΖΑΟΝ.

Τα σετ του αγώνα:

Κύδων – ΑΣ Πέρα 3-0 Σετ: 25-10, 25-18, 25-15

Κύδων (Κατοικος Χρ. – Τσατσου Γ.): Μπουρµπάκη Γ., Ανασταστάκη Θ., Σεληνιωτάκη Εύα, Μπουρµπάκη Εµ., Παπαδοπούλου Εµ., Γιακουµπιετς Βικτ. (6αδα), Ιορδάνογλου Χαρ., Τριπολιτσιώτη Αικ., Παλαυρα Αλ., Μανουσάκη Αννα (λ).

Συνοδός είναι η έφορος Ειρήνη (Ρένα) Χριστιανάκη.

Βαθµολογία (3 αγώνες)

Κύδων 7 8-4

Ηλυσιακός* 4 5-4

Παναχαϊκή* 3 4-4

Πέρα 1 3-9

*∆εν υπολογίζεται ο τελευταίος αγώνας Παναχαϊκή – Ηλυσιακός