Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε αυτοκίνητο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών για ένα άγριο, όπως όλα δείχνουν, έγκλημα που αποκαλύφθηκε, σε ερημική αγροτοδασική περιοχή έξω από τα Σκούρτα Βοιωτίας.

Όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, ένας κυνηγός εντόπισε νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή ένα καμένο αυτοκίνητο στο οποίο υπήρχε στο πίσω κάθισμα ένα καμένο πτώμα με χειροπέδες και κάλεσε αμέσως τις Αρχές.

Το αυτοκίνητο φαίνεται πως έχει κλαπεί από τον περασμένο Μάιο από την Γλυφάδα και είχε πλαστές πινακίδες. Το πτώμα είναι τελείως απανθρακωμένο και αδύνατο να διακριβωθεί η ταυτότητά του. Κάτω από τα χέρια, πεσμένες, βρέθηκαν και χειροπέδες, με τις οποίες πιθανόν τον είχαν δεσμεύσει οι οποίες λόγω της απανθράκωσης έπεσαν από τα χέρια του.

Για τις Αρχές είναι εντελώς άγνωστο ακόμη και το πότε έγινε το περιστατικό αυτό καθώς πρόκειται για τελείως ερημική περιοχή, μακριά από μάτια περαστικών και κάμερες επιχειρήσεων. Γίνεται έρευνα σε εξαφανισμένα πρόσωπα τον τελευταίο καιρό. Παράλληλα, δεν κυκλοφορεί κάτι σχετικό στον κόσμο της νύχτα τουλάχιστον μέχρι στιγμής που να κάνει τις Αρχές να στραφούν από τώρα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Στο σημείο δεν υπάρχουν κάλυκες, είναι άγνωστο αν φέρει τραύματα άλλα το πτώμα, κάτι που μόνο στην νεκροψία ίσως διαπιστωθεί, ενώ όλα δείχνουν πως πρόκειται ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια και όχι για κάποιο πιθανό απονενοημένο διάβημα.