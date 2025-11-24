menu
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Τοπικά

ΒΟΑΚ: Τοποθετήθηκε η πρώτη μεταλλική πεζογέφυρα στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της τοποθέτησης της πρώτης μεταλλικής πεζογέφυρας επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Β.Ο.Α.Κ.».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι εργασίες ανάρτησης και εγκατάστασης της πεζογέφυρας πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από την ανάδοχο εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, με ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και την προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση.
«Η τοποθέτηση της νέας πεζογέφυρας αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στις στοχευμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο Ο.Α.Κ. σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον σχεδιασμό έργων που αναβαθμίζουν το επίπεδο ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών και επισκεπτών της Κρήτης, με συνέπεια, ταχύτητα και τεχνική επάρκεια», ανέφερε σε σχετική του δήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρης Παπαδογιάννης».

