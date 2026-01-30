ΒΟΑΚ: «Πράσινο φως» για τα έργα στο τμήμα Ηράκλειο – Κίσσαμος

Το “πράσινο φως” στην ανάδοχο εταιρεία να ξεκινήσουν οι εργασίες για τον νέο ΒΟΑΚ στο τμήμα Κίσσαμος- Χανιά- Ηράκλειο δόθηκε με την υπογραφή της σύμβασης το απόγευμα της Παρασκευής στο κτήριο της Π.Ε. Χανίων.
«Δεν είναι μόνο μια σπουδαία ημέρα για την Κρήτη είναι μια σπουδαία μέρα για την Ελλάδα» δήλωσε ο Υπουργός Χρ. Δήμας , επισημαίνοντας πως είναι το τελευταίο μεγάλο οδικό έργο στη χώρα μας που μπαίνει στη διαδικασία της υλοποίησης.
Για μεγάλη ημέρα για την Κρήτη μίλησε και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης τονίζοντας πως το αίτημα για ένα ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία παραμένει.
Για τρία μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη (ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καστέλι , διασύνδεση Κρήτης με ηπειρωτική Ελλάδα) μίλησε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζοντας ότι «σήμερα γιορτάζουμε».
Στην υπογραφή της σύμβασης παρίσταται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, οι υπουργοί Χ. Δήμας και Γ . Κεφαλογιάννης , οι υφυπουργοί Ν. Ταχιάος και Σ. Βολουδάκη, βουλευτές , ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής , οι δήμαρχοι Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου , δήμαρχοι της Π.Ε. Χανίων.
Νωρίτερα, οι υπουργοί είχαν μεταβεί στο χώρο του εργοταξίου των πρόδρομων εργασιών στο ύψος της γέφυρας Περιβολίων .