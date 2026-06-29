ΒΟΑΚ: Ουρές ταλαιπωρίας – Καταγγελίες για απροειδοποίητο κλείσιμο του δρόμου

Καταγγελίες για επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αιφνίδιο αποκλεισμό τμήματος του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μουρνιών, διατυπώνουν πολίτες στα Χανιά, ζητώντας την παρέμβαση της Τροχαίας και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Σε επιστολή που απέστειλε προς την Τροχαία ΒΟΑΚ, την Τροχαία Χανίων και την κατασκευάστρια εταιρεία, ο εκπρόσωπος της Ομάδας Πολιτών Χανίων Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, σημειώνει ότι το πρωί της Κυριακής αποκλείστηκε τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος των Μουρνιών, χωρίς -όπως αναφέρει- να έχει προηγηθεί ενημέρωση των αρμόδιων Aρχών, προκαλώντας ταλαιπωρία στους οδηγούς και κινδύνους για την κυκλοφορία, ιδίως λόγω της γειτνίασης του σημείου με το Νοσοκομείο Χανίων. Παράλληλα, στην ίδια επιστολή καταγγέλλεται ότι στο τμήμα Αγίων Πάντων – Καλυβών εφαρμόζεται κυκλοφοριακή ρύθμιση με εκτροπή των οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η οποία, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, δεν συνοδεύεται από επαρκή σήμανση και μέτρα ασφάλειας. Η ομάδα πολιτών ζητά από την Τροχαία να προχωρήσει άμεσα στη λήψη πρόσθετων μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ενώ γνωστοποιεί ότι προτίθεται να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου.