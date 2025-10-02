Βιβλιοπαρουσίαση: «Τραγούδες» του Ευτύχη Κοπασάκη

Το βιβλίο του Ευτύχη Κοπασάκη με τίτλο «Τραγούδες» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Ένωση Σφακιανών Χανίων, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων και την ομάδα Ριζίτικου τραγουδιού «Αστέριος».

Η παρουσίαση περιλαμβάνει απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από την «Λακκιώτικη Παρέα», ομιλία από τον πρ. πρόεδρο της Ένωσης Σφακιανών Χανίων, Ανδρέα Μανουσέλη, ομιλία από τον Γραμματέα Ομοσπονδίας Συλλόγων και Φορέων Ριζίτικου Τραγουδιού Γιώργο Μαυρογεννάκη απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από την ομάδα «Αστέριος Κατσιφαριανών».