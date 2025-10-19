Βιβλιοπαρουσίαση: «Τα καλοζώιτά µας χρόνια»

Το εγχειρίδιο ευζωίας µε τίτλο «Τα καλοζώιτά µας χρόνια» του Κυριάκου Βασιλοµανωλάκη, που κυκλοφορεί από το «Ινστιτούτο Μάθησης» θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 18:30 µ.µ. στο Λύκειο Ελληνίδων Χανίων (Κ. Μητσοτάκη 1).

Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι: Μαρία Μαράκη, ∆ηµήτρης Νικολακάκης και ο συγγραφέας.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Άννα Μακράκη – Καρέλα.