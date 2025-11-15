Βιβλιοπαρουσίαση «Πέρα από τη σιωπή»

Το βιβλίο της Ζοέλ Λοπινό «Πέρα από τη σιωπή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας θα παρουσιαστεί την Κυριακή 16 Νοεµβρίου 2025 στις 19:30 στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων (Ανδ. Παπανδρέου 70). Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι: Ελένη Βιγλάκη (υπαστυνόµος Α΄, προϊσταµένη Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων), Κατερίνα Κονταδάκη (δικηγόρος), Γρηγόρης Τζανάκης (δικηγόρος).

∆ραµατοποίηση: Στελλίνα Ιωαννίδου (ηθοποιός).

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Βιβλιοπωλείο Librairie.