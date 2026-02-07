Βιβλιοπαρουσίαση: «Οι Βραχοκλησιές του Ρεθύµνου»

Το βιβλίο του Χάρη Στρατιδάκη «Οι βραχοκλησιές του Ρεθύµνου», που εκδόθηκε τις τελευταίες µέρες του 2025, θα παρουσιαστεί τη ∆ευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00 το απόγευµα, στο Σπίτι του Πολιτισµού του Ρεθύµνου.

Για το βιβλίο καθαυτό και την εργασία που καταβλήθηκε για τη συγκέντρωση του υλικού του θα µιλήσει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας Καλούστ Παραγκαµιάν.

Στη λαϊκή λατρεία των βραχοκλησιών θα αναφερθεί ο θεολόγος καθηγητής και υπεύθυνος του Τµήµατος Αρχείων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σπηλαιολόγος Κώστας Μ. Παπαδάκης, µε τον χαρακτηριστικό τίτλο εισήγησης «Εν ερηµίαις πλανώµενοι».

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν σύντοµα εκπρόσωπος της Εκκλησίας και ο πρόεδρος του Τοπικού Τµήµατος ∆υτικής Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας Γιώργος Καλούδης.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο συγγραφέας του βιβλίου θα προβάλει φωτογραφίες, ενώ παράλληλα θ’ αναφερθεί σύντοµα σε περιστατικά της 35χρονης περιπέτειας της συγγραφής και έκδοσής του.