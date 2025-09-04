Βιβλιοπαρουσίαση για την ιστορία της Κρήτης – για σχολική χρήση

Το βιβλίο του δασκάλου και Δρ Ιστορίας Μανόλη Μακράκη “Ιστορία της Κρήτης” (για σχολική χρήση) θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν οι:

– Χαρά Ανδρεάδου (σύμβουλος εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων – ιστορικός)

– Ανδρονίκη Κοκοτσάκη (φιλόλογος – δημοσιογράφος)

– Αθηνά Ντούλια (επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης Χανίων)

– Νεκταρία Παντελάκη (σύμβουλος εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων)

Την εκδήλωση, που διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων με την επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης και τους/τις συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ70 της ΔΙΠΕ Χανίων, θα χαιρετίσει η διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων Χρύσα Τερεζάκη.