Βιβλιοπαρουσίαση για την ιστορία της Κρήτης – για σχολική χρήση

Το βιβλίο του δασκάλου και Δρ Ιστορίας Μανόλη Μακράκη “Ιστορία της Κρήτης” (για σχολική χρήση) θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν οι:
– Χαρά Ανδρεάδου (σύμβουλος εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων – ιστορικός)
– Ανδρονίκη Κοκοτσάκη (φιλόλογος – δημοσιογράφος)
– Αθηνά Ντούλια (επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης Χανίων)
– Νεκταρία Παντελάκη (σύμβουλος εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων)
Την εκδήλωση, που διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων με την επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης και τους/τις συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ70 της ΔΙΠΕ Χανίων, θα χαιρετίσει η διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων Χρύσα Τερεζάκη.
Το βιβλίο του δασκάλου και Δρ Ιστορίας Μανόλη Μακράκη “Ιστορία της Κρήτης” (για σχολική χρήση) θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.