menu
22.3 C
Chania
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Βιβλιοπαρουσίαση: «Επιχείρηση νόστος» και «Ημερολόγιο Δεκεμβριανά»

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Ν. ΖΗΡΓΑΝΟΣ: Επιχείρηση “Νόστος”

Ένας δηµοσιογράφος που έχει βρεθεί στο περιθώριο και αναγκάζεται να εργάζεται στη νυχτερινή βάρδια µιας εφηµερίδας σε κρίση, βρίσκεται αντιµέτωπος µε µια υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που πηγαίνει…πολύ µακριά και στην οποία εµπλέκονται ιδιαίτερα σηµαίνουσες προσωπικότητες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο συγγραφέας και δηµοσιογράφος Νικός Ζηργάνος ξετυλίγει µια πολύ ενδιαφέρουσα σε πλοκή ιστορία, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός καλού αστυνοµικού µυθιστορήµατος.  Ευκολοδιάβαστο, γρήγορο στην εξέλιξη,µε στιγµές που η αγωνία για τον αναγνώστη κορυφώνεται αλλά και µε πολλά στοιχεία από την πραγµατικότητα κάτι που αφήνει να εννοηθεί ο συγγραφέας. Το βιβλίο είχε παρουσιαστεί µάλιστα και στο “Φεστιβάλ Βιβλίου” των Χανίων, µε πολλά θετικά σχόλια από το κοινό.

Εκδόσεις “Τόπος”.

Β. ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΗΣ: Ηµερολόγιο ∆εκεµβριανά

Το ηµερολόγιο του ζωγράφου Βάλια Σεµερτζίδη, από την εποχή των ∆εκεµβριανών στην Αθήνα, στην ορεινή Ελλάδα και στα Βαλκάνια αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό ντοκουµέντο της εποχής. Μέλος του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ, ο Πόντιος συγγραφέας ήταν ο µεταφραστής στη Σοβιετική αποστολή που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα λίγο µετά την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944. Στο γραπτό του παρουσιάζονται οι συνοµιλίες τους µε τους Σοβιετικούς, µε ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ,οι σκέψεις και οι ανησυχίες τους. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοδεία, εν µέσω της κρίσης του ∆εκέµβρη, σε Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία στελεχών του ΚΚΕ και οι επαφές τους µε τις ηγεσίες των αδελφών κοµµάτων των χωρών αυτών. Ο Σεµερτζίδης βρίσκεται στην αποστολή ως µεταφραστής και από τα γραπτά του είναι ξεκάθαρο πως τόσο οι Βούλγαροι όσο και οι Γιουγκοσλάβοι διαµήνυαν στα στελέχη του ΚΚΕ πως  δεν ήταν  σε θέση να προσφέρουν καµία βοήθεια λόγω της δεινής κατάστασης που βρίσκονταν και οι δικές τους χώρες λίγο µετά την απελευθέρωση.

Πολύ επεξηγηµατική και χρήσιµη στην κατανόηση του ηµερολογίου η εισαγωγή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum