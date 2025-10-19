Βιβλιοπαρουσίαση: «Επιχείρηση νόστος» και «Ημερολόγιο Δεκεμβριανά»

Ν. ΖΗΡΓΑΝΟΣ: Επιχείρηση “Νόστος”

Ένας δηµοσιογράφος που έχει βρεθεί στο περιθώριο και αναγκάζεται να εργάζεται στη νυχτερινή βάρδια µιας εφηµερίδας σε κρίση, βρίσκεται αντιµέτωπος µε µια υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που πηγαίνει…πολύ µακριά και στην οποία εµπλέκονται ιδιαίτερα σηµαίνουσες προσωπικότητες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο συγγραφέας και δηµοσιογράφος Νικός Ζηργάνος ξετυλίγει µια πολύ ενδιαφέρουσα σε πλοκή ιστορία, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός καλού αστυνοµικού µυθιστορήµατος. Ευκολοδιάβαστο, γρήγορο στην εξέλιξη,µε στιγµές που η αγωνία για τον αναγνώστη κορυφώνεται αλλά και µε πολλά στοιχεία από την πραγµατικότητα κάτι που αφήνει να εννοηθεί ο συγγραφέας. Το βιβλίο είχε παρουσιαστεί µάλιστα και στο “Φεστιβάλ Βιβλίου” των Χανίων, µε πολλά θετικά σχόλια από το κοινό.

Εκδόσεις “Τόπος”.

Β. ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΗΣ: Ηµερολόγιο ∆εκεµβριανά

Το ηµερολόγιο του ζωγράφου Βάλια Σεµερτζίδη, από την εποχή των ∆εκεµβριανών στην Αθήνα, στην ορεινή Ελλάδα και στα Βαλκάνια αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό ντοκουµέντο της εποχής. Μέλος του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ, ο Πόντιος συγγραφέας ήταν ο µεταφραστής στη Σοβιετική αποστολή που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα λίγο µετά την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944. Στο γραπτό του παρουσιάζονται οι συνοµιλίες τους µε τους Σοβιετικούς, µε ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ,οι σκέψεις και οι ανησυχίες τους. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοδεία, εν µέσω της κρίσης του ∆εκέµβρη, σε Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία στελεχών του ΚΚΕ και οι επαφές τους µε τις ηγεσίες των αδελφών κοµµάτων των χωρών αυτών. Ο Σεµερτζίδης βρίσκεται στην αποστολή ως µεταφραστής και από τα γραπτά του είναι ξεκάθαρο πως τόσο οι Βούλγαροι όσο και οι Γιουγκοσλάβοι διαµήνυαν στα στελέχη του ΚΚΕ πως δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν καµία βοήθεια λόγω της δεινής κατάστασης που βρίσκονταν και οι δικές τους χώρες λίγο µετά την απελευθέρωση.

Πολύ επεξηγηµατική και χρήσιµη στην κατανόηση του ηµερολογίου η εισαγωγή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης