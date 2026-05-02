«Βιβλιομαχίες» στα Χανιά με παρουσιάσεις από μαθητές

Πιο κοντά στον κόσμο της ανάγνωσης και των βιβλίων ήρθαν οι μαθητές σχολείων του νομού Χανίων μέσα από την πρωτοποριακή δράση του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων: «Βιβλιομαχίες» στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Πειραματικών Παρουσιάσεων Λογοτεχνικών Έργων, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Πρόκειται για ομάδες μαθητών από το Δημοτικό σχολείο Καλυβών, το Λύκειο Νέας Κυδωνίας, το Λύκειο Σούδας, το Γυμνάσιο Καντάνου, το ΕΠΑΛ Καντάνου, το Γυμνάσιο Παλαιόχωρας, το Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης, το Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά, το Γυμνάσιο Αλικιανού που παρακολούθησαν εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βιβλιομαχίες» και στο συνέδριο του Σαββάτου παρουσίασαν τις συλλογικές εργασίες τους.

«ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ»

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου, Μανώλης Πιμπλής, περιέγραψε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ που, όπως είπε, στοχεύει στην καλλιέργεια μιας βαθιάς και ουσιαστικής σχέσης μεταξύ των μαθητών και του κόσμου της λογοτεχνίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε απομακρυσμένα σχολεία της περιφέρειας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε μαθητές που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε παρόμοιες πολιτιστικές δράσεις.

Ο κ. Πιμπλής δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Θελήσαμε να φτιάξουμε κάτι ουσιαστικό και ποιοτικό. Να υπάρξει μία σχέση της μαθητικής κοινότητας με τους συγγραφείς, μία διάδραση, να μπορέσουν να συνεργαστούν για ικανό διάστημα και να παράξουν ένα δικό τους έργο. Αυτό είναι μία ουσιαστική επαφή του μαθητή με το βιβλίο. Αυτό θελήσαμε να κάνουμε. Να υπάρξει μία επίδραση την οποία τα παιδιά θα μπορούν να θυμούνται και να την αξιοποιούν από δω και εμπρός στην καθημερινότητά τους. Το φεστιβάλ βιβλίου Χανίων μαζί με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και τη μαθητική κοινότητα γενικά προσπαθεί να φέρει τα παιδιά κοντά στο βιβλίο με έναν ουσιαστικό τρόπο. Γιατί σήμερα είναι, πιστεύουμε, όλο και πιο αναγκαίο να υπάρχει το βιβλίο στην καθημερινότητα του παιδιού και αν υπάρχει στην καθημερινότητα του παιδιού θα υπάρχει και στην καθημερινότητα όλων μας στο μέλλον».

Το μέλος της ομάδας του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, Παυλίνα Μάρβιν, σημείωσε ότι για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου, παρουσιάστηκαν οι «Βιβλιομαχίες».

«Παρακολουθήσαμε εφτά διαφορετικές σχολικές ομάδες που παρουσίασαν τις δουλειές τους με καλλιτεχνικό και διεπιστημονικό τρόπο. Οι δουλειές αυτές βασίζονται σε εργαστήρια που συντόνισαν και σχεδίασαν διακεκριμένες και διακεκριμένοι συγγραφείς κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ελπίζουμε πως οι “Βιβλιομαχίες” θα ταξιδέψουν σε πολλά διαφορετικά σχολεία της Κρήτης και θα συνεχίσουν το ταξίδι τους για πολλά χρόνια».

ΣΕ ΚΟΜΙΚ Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ

Οι μαθητές από το δημοτικό σχολείο Καλυβών συμμετείχαν στη δημιουργία ενός κόμικ, το οποίο βασίστηκε σε βιωματικές ιστορίες και αναμνήσεις από την τοπική κοινωνία και τις οικογένειές τους. Η διαδικασία περιλάμβανε τη συλλογή πρωτογενούς υλικού μέσω συνεντεύξεων, την επεξεργασία των πληροφοριών και, τέλος, την εικονογράφηση των ιστοριών με την καθοδήγηση του συγγραφέα Θανάση Πέτρο.

Η δράση είχε τίτλο: «Κόμικ- ο- ιστορίες:

Ο πολιτισμός, η ιστορία και η καθημερινή ζωή στις Καλύβες μέσα από τα μάτια των παιδιών».

Οπως είπε στους δημοσιογράφους η Εμμανουέλα, μαθήτρια της Ε’ Τάξης του σχολείου,

«επί τρεις μήνες κάναμε αυτή την έρευνα, πήραμε συνεντεύξεις από πρόσωπα των Καλυβών, τα καταγράψαμε και τα γράψαμε σε χαρτί για να τα παρουσιάσουμε. Μάθαμε πράγματα που δεν τα ξέραμε».

Ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου Καλυβών, Χρήστος Συννεφάκης, δήλωσε ότι οι μαθητές συνέλεξαν βιωματικά στοιχεί για την ζωή του χωριού και των οικογενειών οικογενειών, τα επεξεργάστηκαν και τα μετατρέψανε σε κόμικ.

«Ήταν μια πάρα πολύ δημιουργική διαδικασία και περιείχε πάρα πολλά στάδια τα οποία είχανε μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή το πρώτο στάδιο ήταν η συλλογή πληροφοριών, να πάρουν συνεντεύξεις από ανθρώπους. Άρα να συλλεχθεί το πρωτογενές υλικό, να το επεξεργαστούν και μετά να κάτσουν να φτιάξουν την ιστορία. Υπήρχε δηλαδή έτσι έντονη κινητοποίηση από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας».

ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΟΖΑΛΙ

«Βατραχοποντικοί σε σύγκρουση: Μια μάχη που καταλήγει σε πεντοζάλι» ήταν το θέμα της δράσης του δημοτικού σχολείου Ανώπολης Σφακίων.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η εκπαιδευτικός στο δημοτικό σχολείο Ανώπολης, Μαρία Μαρκετάκη, περιέγραψε τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτή την πρωτότυπη καλλιτεχνική δράση που αναπληρώνει την έλλειψη θεατρικής αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα. Μέσα από ένα δημιουργικό εργαστήριο, τα παιδιά προετοίμασαν ένα παραστατικό δρώμενο το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στην κίνηση του σώματος και στους ήχους, χωρίς τη χρήση λόγου. Η θεματολογία επικεντρώνεται σε έναν πόλεμο που καταλήγει σε πεντοζάλι.

Στο δρώμενο συμμετείχε η Ενωση Σφακιανών Χανίων και της Ομοσπονδίας Ριζίτικου, ο πρόεδρος της οποίας, Ευτύχης Κοπασάκης, σημείωσε ότι μαζί με τους μαθητές από το δημοτικό σχολείο Ανώπολης, αναδεικνύεται η διαχρονική σημασία του ριζίτικου τραγουδιού.

«Το τραγούδι ήταν και παραμένει πάντα επίκαιρο στα γεγονότα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα του ανθρώπου», είπε ο κ. Κοπασάκης. «Τα παιδιά προβληματίζονται πάντα για το θέμα του πολέμου και καλά κάνουν γιατί είναι ένα σημείο που επιφέρει πολλές δυσκολίες στον ανθρώπων τη ζωή», τόνισε ενώ, απαντώντας σε ερώτηση των «Χανιώτικων νέων», υπογράμμισε πως οι κρητικοί χοροί και το ριζίτικο συγκινούν τα παιδιά. «Ιδιαίτερα δε στο δημοτικό σχολείο της Ανώπολης, που υπάρχει μια δραστήρια εκπαιδευτικός, τα παιδιά μαθαίνουν από νωρίς και μπαίνουν στην εισαγωγή του τραγουδιού. Τους αρέσει».

Οι υπόλοιπες παρουσιάσεις είχαν την εξής θεματολογία:

•«Τα εμπόδια γίνονται γέφυρες» από το δημοτικό Σχολείο Δραπανιά.

•Από τον Ιούδα του Καζαντζάκη…στη σύγχρονη σχολική ζωή (Γυμνάσιο Καντάνου, ΕΠΑΛ Καντάνου, Γυμνάσιο Παλαιόχωρας).

•Άκου τα δέντρα (Γυμνάσιο Αλικιανού).

•Ήχοι και στίχοι με ταυτότητα (ΓΕΛ Σούδας).

•Ξέρω τι θέλω (;) (ΓΕΛ Νέας Κυδωνίας).

«ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ»

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τόνισε ότι

«το φεστιβάλ βιβλίου Χανίων δυναμώνει όλο το χρόνο με παρουσία σε ολόκληρο το νομό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς το αποτύπωμά του περνάει πλέον στους μαθητές και στη νέα γενιά.

Μέσα από αυτό το νέο πρόγραμμα καταφέραμε να φέρουμε σε επαφή καταξιωμένους συγγραφείς από όλη την Ελλάδα με τη μαθητική κοινότητα του νομού Χανίων και τώρα παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης. Στόχος του δήμου Χανίων είναι να καθιερωθεί ως μία ετήσια δραστηριότητα, την οποία όπως φαίνεται την αγκαλιάζουν ήδη τα σχολεία μας».